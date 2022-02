Asesina a su hijastro de 4 años y esconde su cadáver en el congelador: mantenía atada a su pareja para que lo denunciara

Brandon Toseland, de 35 años, fue detenido en Las Vegas, Estados Unidos, por asesinar a su hijastro de cuatro años y ocultar su cuerpo en un congelador.

El asesino era la pareja de la madre del pequeño, quien mantuvo a la mujer atada en una de las habitaciones de la casa, mientras la amenazaba con no dejarla ver nunca el cuerpo del niño.

