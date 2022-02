Médico estuvo preso por intentar estrangular a su novia y al quedar en libertad bajo fianza asesinó a su propio padre

"Me preocupa mi seguridad, la seguridad de mi familia", manifestó Ángela, quien hace más de tres años fue agredida por un médico, quien en ese momento era su pareja y que estuvo preso por este hecho ocurrido en Estados Unidos.

Se trata de Rafael Azulay, de 47 años y oriundo de Florida, que el viernes pasado quedó en libertad condicional al llegar a un acuerdo de culpabilidad con la Justicia de ese país, tras enfrentar un juicio de asesinato en segundo grado por el crimen de su padre.

En medio de todo este proceso, la víctima ha señalado sentirse preocupada por su integridad, puesto que cree que el hombre tendría la intención de encontrarla, consigna Infobae.

Agresión contra su novia y asesinato de su padre

La situación se remonta a marzo del 2018, cuando al hombre se le concedió la libertad bajo fianza luego que intentara estrangular a su novia. No conforme con aquello -y en medio de las acusaciones en su contra- en mayo de ese mismo año el doctor baleó y mató a su propio padre en un domicilio en Weston.

Este hecho fue catalogado como un intento de asesinato-suicidio, debido a que Azulay se disparó a sí mismo en el estómago y en la cabeza después de atacar a su progenitor.

El médico había sido acusado en ese momento de agresión agravada por amenazas contra Dina Azulay, su madre. Sin embargo, la mujer aseguró que el tiroteo fue accidental y negó que fuese amenazada por él.

¿Qué ocurrirá ahora con el médico?

De ahora en más, el doctor estará bajo arresto domiciliario con su madre y será monitoreado por un GPS. A su vez, deberá cumplir 10 años en libertad condicional por el cargo de homicidio involuntario.

Azulay recibió un año de control comunitario, crédito por el periodo cumplido en los cargos de agresión anteriores y también debió entregar su licencia médica.

La reacción de su expareja

Al enterarse de que su expareja estará fuera de la cárcel, Ángela afirmó sentirse insegura y temer por su integridad, ya que intuye que el hombre podría intentar acercarse a ella en cualquier instante.

"¿Cómo va a ser mi vida después de esto? Ha sido horrible... Me preocupa mi seguridad, la seguridad de mi familia", expresó.

No obstante, agregó consternada que "creo que me va a encontrar, me va a matar y luego se va a suicidar".

Pese a esto, Hilliard Moldof, un abogado del médico, indicó que Azulay "no es un peligro en absoluto. Quiero decir, en ese entonces, lo que sea que estaba pasando, ya no lo representa".

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.