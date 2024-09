Sufrió una lesión: Video muestra el accidente que tuvo Pangal Andrade mientras practicaba kitesurf

20 sept. 2024 - 20:15 hrs.

Por estos días, Pangal Andrade se encuentra disfrutando de sus vacaciones en Brasil junto a su pareja, Melina Noto, y otros amigos, donde se encuentra su excompañero de reality Austin Palao.

Sin embargo, el finalista del espacio televisivo sufrió un accidente mientras practicaba kitesurf, momento en que al realizar una maniobra, el oriundo del Cajón del Maipo, sufrió una caída en altura, provocando que se golpeara en una oreja.

A pesar del impacto en el agua, el deportista subió una historia de Instagram donde contó que se encuentra bien y que el accidente fue "parte de las aventuras".

En otro video, el kayakista comentó que "me saqué la cresta, me hice mierda el oído, pero fuimos a la clínica, al consultorio en realidad. Pero aquí está el doctor que puede decir que me pasó".

Después, el médico que trató a Pangal explicó que "bueno, hay dos opciones. Una, que efectivamente sí haya una rotura del tímpano chiquitita y eso fue lo que ocasionó el sangrado. O lo otro, es que tenía una infección de antes y ese tejido estaba inflamado, que es más débil (...) eso puede ser también una explicación del sangrado".

Al final, Pangal Andrade le preguntó al profesional "¿Pero vamos bien? ¿Cierto?", a lo que este le respondió "sí, súper bien".

Mira el accidente de Pangal en Brasil

