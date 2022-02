Lo ayudó a recuperar las fotos familiares: el noble gesto de un joven con su mejor amigo que se le quemó la casa

Las redes sociales suelen utilizarse para informar y mantenerse comunicado, aunque también para contar vivencias, y esta no fue la excepción, puesto que un joven compartió el noble gesto que tuvo con su mejor amigo que sufrió un incendio en su domicilio.

Se trata de "Fer", quien a través de su cuenta de Twitter optó por contar que Carlitos se vio afectado por el siniestro que terminó por destruir gran parte del inmueble, razón por la cual tuvo varias pérdidas materiales.

Sin embargo, el joven no se quedó de brazos cruzados y decidió ayudarlo a encontrar diversos objetos de valor que podrían haberse salvado del ataque de las llamas, informa Crónica.

El noble gesto del joven

En primera instancia, "Fer" explicó que "el viernes pasado, mi amigo y compañero daltónico, Carlitos perdió todos sus recuerdos en un incendio que destruyó gran parte de su casa. Cuando fuimos a ayudar a limpiar, nos encontramos con bodoques de plástico derretido".

En medio de la búsqueda, el joven reveló que encontraron algo valioso, pero no por el precio que tenía, sino por lo que significaba para su amigo.

"En la escalera empezaron a apilar ladrillos derretidos que supieron ser álbumes de fotos con la vida entera de Carlos, su esposa y sus dos hijos", manifestó.

Crónica

A partir de este momento, ambos comenzaron a reunir las fotografías: "Metimos todos los bodoques de fotos derretidas en la pelopincho. Una por una les despegamos el plástico derretido y las lavamos", indicó.

"Luego las pasábamos al sector 'oreo' y ahí, una vez secas y sin gotas, las poníamos de forma vertical en cajas de cartón, para que no se apilen y se terminen de secar", sostuvo.

La reacción de Carlos

En medio de esta búsqueda, "Fer" dio a conocer que su amigo no podía creer la ayuda que en ese instante estaba recibiendo "Carlos pasaba, se agarraba la cabeza y solo atinaba a decir: 'yo no soy tan bueno para que hagan esto por mí'. Nosotros nos reíamos y pensábamos que su memoria estaba flotando en una pileta (piscina) y cómo no íbamos a estar ahí".

Incluso, el joven detalló que había personas que pasaban por el lugar y quedaban atónitas, por lo que se quedaban para sacar fotografías del icónico momento.

Por último, "Fer" reveló qué es lo que piensan hacer de ahora en adelante: "Los siguientes pasos tienen que ver con la casa y el daño estructural que puede haber sufrido. Lo material se puede volver a comprar, se recupera de algún modo u otro. Para nosotras lo importante era salvar su historia", dijo.