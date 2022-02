"El único varón filmaba": Joven estudiante fue golpeada por nueve compañeras a la salida del colegio

Consternada se mostró la madre de una joven estudiante de 15 años que fue víctima de una brutal golpiza en grupo a la salida de su colegio, ubicado en la ciudad de Santiago del Estero, en Argentina.

La alumna estaba acompañada de su hermana cuando de pronto fue insultada por al menos diez compañeros del establecimiento, que la venían amenazando desde diciembre del año pasado.

En un comienzo, las hermanas no hicieron caso a las amenazas. Sin embargo, más tarde fueron encaradas y golpeadas en plena calle, informa TN.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Ana, la madre de las adolescentes, explicó que cinco de las nueve compañeras inmovilizaron a la hermana mayor de 17 años, mientras que la otra era golpeada por el resto de las agresoras.

En este sentido, la mujer comentó que no solo hubo mujeres involucradas, sino también un varón, que no participó directamente de la golpiza, pero que sí actuó como cómplice: "El único varón que estaba en el lugar filmaba cómo las atacaban", afirmó.

A su vez, la mujer aclaró que sus hijas se salvaron gracias a la intervención de otros adultos: "Se salvaron porque cuando la de 15 se estaba por desvanecer, un grupo de albañiles se acercó y las defendió", sostuvo.

Al mismo tiempo, la madre de las víctimas indicó que "mi hija menor está en tercer año y las atacantes en cuarto. Ella solo conoce a una de ellas que es la líder del grupo".

Estado de salud de la menor

Respecto al estado de salud de su hija de 15 años, Ana detalló que debió ser trasladada a un hospital debido a las lesiones que sufrió.

"Tiene un desviación en la nariz, tiene lesiones en el estómago a causa de las patadas que le dieron y hematomas en todo el cuerpo", manifestó.

En tanto, reveló que la joven aún permanece afectada por el episodio: "Ella está muy mal, angustiada y con miedo de que le vuelva a pasar", expresó.

"No tengo garantías de nada sobre su seguridad"

Para finalizar, Ana dijo que todavía desconoce si enviará nuevamente a sus hijas a ese colegio y, al mismo tiempo, exigió que se tomen medidas contra los autores de la golpiza.

"No sé si mandarlas o no porque no tengo garantías de nada sobre su seguridad. No sé qué les pueden hacer estas chicas. Exijo que la líder de esa banda sea expulsada del colegio", agregó.