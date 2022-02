"Lo hice porque el diablo quería atacarme": Madre asesina a su hijo de seis años y al perro de la familia

Hay dolor y conmoción en Kansas City, Estados Unidos. Una mamá asesinó a su hijo de seis años y al perro de la familia. La mujer fue identificada como Tasha Haefs, de 35 años. El argumento que dio a la policía sobre la causa del asesinato los desconcertó.

La noticia se conoció la noche del martes 15 de febrero. La policía recibió una llamada por parte de la propia mujer, quien aseguraba que estaba atemorizada porque alguien intentaba hacerle daño. Los funcionarios policiales se trasladaron a la vivienda y se toparon con una escena dantesca.

Los policías llegaron a la puerta principal. Desde afuera lograban escuchar a la mamá del niño cantando. Por más que tocaron no accedió a abrirles, al contrario los evadía y cantaba más fuerte.

Ante la negativa de Tasha, uno de los policías se asomó por la ventana y logró ver la cabeza de un niño. De inmediato, corrió hacia la puerta posterior y a la fuerza logró entrar.

Dentro de la vivienda las autoridades encontraron a la mamá del pequeño llena de sangre en las manos y en los pies. El niño había sido decapitado y el cuerpo estaba en la cocina. No todo terminó allí, el recorrido por la vivienda continuó en busca de más víctimas.

Tasha Haefs, 35, from Kansas City, Missouri is charged with first-degree murder and armed criminal action after she allegedly decapitated her 6-year-old son and the family dog because she said the devil was speaking to her, police said.



She denied having any mental illness. pic.twitter.com/z6rbYBPKxg