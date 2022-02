"Si la Justicia no hace nada, que les pese la condena social": joven denuncia abuso sufrido por seis hombres

"Me decían que no dijera nada", fueron las palabras de Johana Maldonado, una joven de 22 años que denunció haber sido abusada por seis hombres en la ciudad de Ayacucho, en Buenos Aires, Argentina.

La mujer, oriunda de Rauch, comentó que había viajado para visitar a unos amigos que la estaban esperando. Sin embargo, jamás pensó que sus planes se verían frustrados por este brutal episodio.

El hecho ocurrió el sábado recién pasado, a eso de las 21:00 horas, cuando Johana decidió salir a comprar a un almacén. Fue en ese momento cuando se topó con un grupo de individuos que la acorralaron en la calle, informa TN.

La denuncia de la joven

A través de sus redes sociales, la joven dio a conocer este suceso y afirmó que los sujetos "me agarraron por la fuerza y abusaron de mi".

"Me levantaron la ropa, se turnaban entre todos para besarme y tocarme, e incluso me decían que me iban a mandar por Facebook para enfiestarme entre todos. Además, me decían que no dijera nada", sostuvo Johana.

En esta línea, la afectada manifestó que "no puedo evitar sentir bronca, vergüenza y asco al contar todo esto, pero es necesario que las mujeres se empiecen a cuidar y no anden solas, es un bajón pero lamentablemente ya ningún lado es seguro sin importar que tan chiquito sea".

"Que les pese la condena social"

En paralelo, la joven remarcó que ya realizó la respectiva denuncia y espera que la Justicia de Dolores pueda actuar para condenarlos y que no sigan ocurriendo este tipo de episodios.

"Agradezco a mis amigos y conocidos de Ayacucho que me defendieron, me contuvieron y me apoyaron, a la Comisaría de la Mujer que actuó muy bien conmigo y hasta consiguieron que me volviera segura a Rauch, y a la Fiscalía que actuó rapidísimo", expresó.

También Johana dejó en claro que "la denuncia está hecha pero, si la Justicia de Dolores no hace nada contra ellos, que les pese la condena social".