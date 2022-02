Un hombre furioso, identificado como Fritz Moreno, golpeó a un peluquero en un centro de belleza en Miraflores, Perú, luego de acusar al estilista de colocarle a su esposa extensiones con piojos.

Las imágenes fueron captadas por las cámaras de la peluquería y de inmediato se viralizaron. En el video se observa cómo el sujeto enojado golpea a Sebastián Escobar en varias oportunidades, detalla Infobae.

Aunque este episodio trascendió a la opinión pública, no es la primera vez que el hombre llegaba al lugar para golpear al peluquero. Días antes se presentó en el centro de belleza, primera oportunidad en la que destruyó parte del mobiliario del local, según declaró el propio estilista al canal de noticias Buenos Días Perú.

La versión del peluquero: “Me agredió porque lo denuncié”

Sebastián Escobar, el estilista afectado, aseguró que Fritz Moreno no lo agredió por las supuestas extensiones infectadas con piojos, sino porque había decidido denunciarlo tras su primera visita al local.

“Él no me agrede por lo del cabello, él me agrede directamente fue porque yo lo había denunciado la primera vez que vino. Entonces cuando él llega me dice: ¿por qué me has denunciado? Se constata también en el video que él me agrede directamente por eso”, contó el estilista.

Escobar tiene ahora hematomas en la cabeza, los brazos lesionados y dolores abdominales tras el ataque del hombre. El estilista también relató que en esa primera visita el Moreno amenazó a los trabajadores porque no consiguió en el local a la propietaria, Fiorella Escobar.

