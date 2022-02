Adolescente termina "totalmente pelada" tras ir a la peluquería antes de su fiesta de 15 años

Sheila Rivas jamás pensó que ir a la peluquería le traería consecuencias. Y es que la adolescente fue buscando prepararse para su fiesta de 15 años, pero terminó con su todo su pelo en un tacho de basura por un presunto error cometido por una estilista en Argentina.

En concreto, la madre de la afectada afirmó que la profesional fue a arreglar una cortina y la dejó más del tiempo normal con uno de los productos en su cabeza, informa TN.

Verónica Rose fue enfática en señalar que la peluquera "la tuvo más de una hora y media, cuando siempre la deja 40 minutos".

"Estaba totalmente pelada"

La mujer recalcó que su hija pretendía retocarse el color de las raíces, pero al ir a buscarla la encontró con una crisis nerviosa producto de lo sucedido.

"La llevé a otra peluquería para ver si podían hacer algo, pero estaba totalmente pelada", manifestó la madre de Sheila.

Por este motivo, desde la familia intentaron hacer una denuncia en una comisaría, aunque el caso fue derivado al Juzgado Civil y Comercial por Daños y Perjuicios.

En paralelo, la madre de la afectada aseguró que la estilista no volvió a ponerse en contacto con ellas: "Ni un mensaje nos mandó", sostuvo.

"Fue negligencia"

El episodio fue expuesto en las redes sociales, donde la progenitora de la menor escribió un mensaje contra la peluquera: "No perdió un poco de pelo. No tuviste un error... Fue negligencia. Pusiste música, le decías que no llore que te ponías más loca", remarcó.

"Te di lo más preciado que tengo y le arruinaste el pelo a una nena que solo fue a retocarse la raíz... Pero todo se paga en esta vida. Cada lágrima de mi hija la vas a derramar vos", expresó.

La mujer aclaró que su hija también practica patinaje, por lo que esto le podría impedir poder realizar esta actividad: "No solo la fiesta le arruinó... No puede competir en patín con peluca".