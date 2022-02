El dramático relato de una joven madre cuya expareja intentó asesinarla: "Se contacta todos los días conmigo"

Laly Martínez Waltos vive dramáticos momentos, ya que su expareja, que intentó asesinarla durante septiembre del año pasado, no la deja en paz. La joven madre soltera exige justicia y busca impedir que el individuo pueda hacerle daño nuevamente.

El sujeto fue identificado como Jorge Martín Lemos, de 25 años, quien se ha dedicado a perseguir, acosar y amenazar a la joven, a quien conoció durante el 2018, periodo en que él ya estaba prófugo de la justicia.

La víctima accedió a contar su testimonio y explicó que en esa oportunidad se lo presentó un amigo, pero nunca le dijo que el sujeto estaba siendo buscado por las autoridades de Argentina, informa Crónica.

El relato de la joven

Laly comentó que la violencia comenzó a surgir una vez que nació su primer hijo, dos años después de haber conocido al hombre.

Así fue como la joven decidió separarse de él en 2021, lo que derivó en diversos mensajes con amenazas por parte del individuo: "Yo lo denuncio desde el 2018, la tobillera se la iban a poner el 24 de septiembre (del 2021), el 11 me intentó matar".

Durante la noche del 11 de septiembre del año pasado, Lemos impactó el vehículo de la víctima con una camioneta, lesionándola de gravedad y fugándose segundos más tarde, pensando que la había matado.

A raíz de lo anterior, la joven afirmó que no tuvo apoyo por parte de la policía: "Después de que me pasó lo que me pasó, entendí que nadie me iba a defender. Yo mientras estaba en la ambulancia les decía a la policía 'te digo la patente ya, de memoria, para que lo corten de inmediato'".

Pese a aquello, los uniformados le respondían: "No, no importa, después vemos". Por este motivo, Laly pensó incluso en tener un arma, aunque desistió por el riesgo que podría significar para sus dos hijos.

Crónica

"Estoy viviendo una situación bastante crítica"

En el marco de este episodio, Laly indicó que su expareja abandonó el país, aparentemente hacia Uruguay, y que aún está asustada, ya que el criminal la ha seguido contactando.

"Estoy viviendo una situación bastante crítica. Hace cinco meses está prófugo mi ex después de intentar matarme. No pueden dar con él, aparentemente, pero él si puede dar conmigo todos los días", aseguró.

La joven manifestó que ha bloqueado alrededor de 70 teléfonos en estos últimos cinco meses. Al mismo tiempo, sospecha que Lemos estaría contando con ayuda de otras personas: "Se contacta todos los días conmigo, no me dejó en paz todos los días y no pueden dar con él", agregó.