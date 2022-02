Argentina asegura haber salido con "Estafador de Tinder" y cuenta cómo notó el engaño

En un rotundo éxito se ha convertido el documental de Netflix "El estafador de Tinder" desde su estreno, producción que narra la vida de Simon Leviev, cuyo verdadera identidad es Shimon Hayut, un hombre que le robó millones a decenas de mujeres a las que conoció en la famosa aplicación.

Recientemente, una joven argentina aseguró que mantuuvo en 2018 un encuentro con el célebre "estafador", sin embargo, también afirmó haber notado el engaño en la primera cita, hasta que se dejaron de ver.

De acuerdo al medio The Mirror, se trata de Valeria Calpanchay, quien en ese entonces llevaba poco tiempo viviendo en Munich, Alemania. Tras el estreno del documental de Netflix, se percató que el hombre con quien conversó en aquella oportunidad y el protagonista de la producción son la misma persona.

La primera conversación

"Tenía una cuenta de Tinder para ese entonces, así que vi a este chico llamado ‘Simon’, que parecía lindo y que viajaba mucho. También me encanta viajar, he estado en muchos países, así que pensé que le gustaría que nos encontremos. Tenía curiosidad”, le contó Calpanchay al diario británico, agregando que pronto comenzaron a hablar por whatsapp.

“Nuestra cita fue muy espontánea y sucedió un día después de que coincidimos. Acababa de terminar el trabajo y me envió un mensaje de texto preguntándome si estaba libre para encontrarnos. Creo que envió un mensaje de voz”, recordó.

En la aplicación de citas, Shimon Hayut se hacía pasar por el hijo del magnate de las joyas Lev Leviev y ostentaba un estilo de vida lujoso. Pese a que Valería "no tenía ninguna sospecha seria", había algo en el perfil de Leviev que le generaba dudas: "Los millonarios no muestran su dinero en Tinder, porque no es necesario. Así que tenía curiosidad por ver cómo era en realidad".

El encuentro

Según el citado medio, Calpanchay propuso que se encontraran en las cercanías de uno de los hoteles más exclusivos de Múnich, en una zona repleta de tiendas de diseñadores, para estar en sintonía con los aparentes gustos refinados de Leviev.

Tras entrar a un shopping para tomar algo, Valeria asegura que Leviev era un “un tipo hablador”, aunque “le gustaba demasiado hablar de sí mismo”, recordó Calpanchay. Además de notar que “quería dar la impresión de que era misterioso", sumado a que no le respondió cuándo le consultó de dónde era.

Pocos después, Valeria sospechó de Simon cuando notó que este tenía dos celulares y que, en medio de la cita, recibió unas llamadas "extrañas”, en las que hablaba de transacciones de millones de dólares. "¿Quién habla de dinero delante de un extraño?", pensó.

Otra cosa que le llamó la atención era que Leviev presumía demasiado de sus relaciones. “Era raro que él hablara de otras chicas, diciendo que siempre le enviaban fotos, incluso me mostró algunas. No me fiaría de alguien que le muestra fotos privadas a otras chicas”, expresó.

La cita duró cerca de una hora, y aunque no vio nada “preocupante” en ese momento, algo le hacía dudar de Leviev. “No estaba segura de si era genuino o no”, reflexionó.

Esa misma noche volvieron a conversar por chat, y Simon Leviev la invitó a una fiesta en su casa de Múnich, pero ella se negó: "Ya era muy tarde y estaba en pijama, así que, por supuesto, no tenía ganas de ir”, recibiendo por respuesta del estafador: "Pensé que eras más espontánea”. Desde ese momento nunca más se vieron.

“Me sorprende que muchas mujeres le hayan creído, pero mi teoría es que tenía muchas citas de Tinder en un día y elegía cuidadosamente a sus víctimas porque no todos pueden enamorarse de él. Era un profesional”, concluyó.