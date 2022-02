Lo conoció a través de Tinder, tuvieron una cita y él la recibió disfrazado de Batman: Nunca se sacó la máscara

Una particular experiencia fue la que tuvo una joven de 29 años que conoció hace unos meses a un hombre por medio de la aplicación de Tinder, en un hecho que ocurrió en Buenos Aires, Argentina.

Se trata de "Mariana" (prefirió resguardar su identidad real) quien decidió reunirse con Gonzalo una vez que se contactaron por dicha plataforma de citas. Así fue como la mujer llegó hasta su domicilio y se encontró con una sorpresa que la dejó atónita, informa TN.

"Empiezo a recordar detalles ahora. Cuando bajé sentí el olor a comida y tuve esa sensación que la iba a pasar bien. Pero esa idea se me derrumbó cuando abrí la puerta", comentó en una primera instancia la joven.

"Estaba disfrazado de Batman"

La situación cambió al momento en que el hombre abrió la puerta de su vivienda, puesto que apareció vestido de un famoso justiciero: "Es que toqué el timbre, esperé otros pocos segundos y apareció. Estaba disfrazado de Batman, con la máscara incluida", afirmó la mujer.

En un comienzo pensó que se trataba de una especie de broma, pero más tarde aclaró que "se la sacó (la máscara) solo para saludarme y volvió a ponérsela".

En paralelo, la joven detalló cómo fue que hicieron 'match' en Tinder y cuáles fueron las cosas que le llamaron la atención de él en la mencionada red social.

"Hablamos como una semana y me invitó a la casa. La verdad es que me encantó su perfil. Me contó dónde trabajaba, lo que hacía. Supuse que todo iba a estar bien, pero no fue así", sostuvo.

"Nunca supe cuál era su morbo"

La mujer contó que el sujeto cocinó y que más tarde se sentaron a comer, pero que jamás estuvo entre sus planes sacarse la máscara: "Me senté en la mesa y seguía así. No me daba para sacarle una foto porque lo iba a notar", remarcó.

"Me dijo si me quería quedar, pero le respondí que era tardísimo y me tenía que ir. Ahí se sacó la máscara y nos reímos los dos. Sinceramente nunca supe cuál era su morbo", agregó.