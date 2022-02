La compleja situación de la mujer que vive con una jauría de perros rescatados: "Se comen entre ellos"

Evangelina, junto a su marido, rescató cerca de 30 perros, que ahora la tienen aproblemada ante la compleja situación que vive con los canes en su domicilio en Córdoba, Argentina.

Si bien con su esposo podían cuidarlos y darles de comer, todo cambió cuando el hombre falleció.

Ahora, la mujer clama ayuda, ya que sola no puede hacerse cargo de los animales.

"Estoy mal"

En una entrevista con El Doce TV, la mujer relató la situación que está viviendo y lo mal que la tiene emocionalmente.

"Estoy muy mal tanto económicamente como psicológicamente. Ya no puedo manejar esta situación. Necesito que se los lleven", rogó en televisión.

"Se me fue de las manos y no puedo seguir así. Se comen entre ellos. Estoy peligrando que me coman a mí. Ya no puedo manejar la situación", relató, detallando que incluso su patio se ha transformado en un nido de infecciones.

Denuncia

Evangelina cuenta que hizo la denuncia en la policía y pese a que funcionarios prometieron llevárselos, no han hecho nada al respecto.

"La policía no me llevó el apunte. La policía ambiental me dijo que iba a venir a llevarse a los perros y todavía los estoy esperando", cerró.