Fue arrastrada más de 50 metros: Enfermera muere camino al hospital tras ser atropellada por una motocicleta

Un violento accidente vial en el que una enfermera perdió la vida ha conmocionado esta semana a Argentina. Fue el día jueves cuando Griselda Berretta fue atropellada por una motocicleta que la arrastró por más de 50 metros en la localidad de Wilde.

Trágico accidente

El accidente que le quitó la vida a Griselda, de 58 años, quedó registrado en una de las cámaras de seguridad del sector. La enfermera estaba cruzando la calle Crisólogo Larralde, a la altura del Boulevard de Los Italianos, cuando en ese momento un motociclista de 41 años la atropelló.

El imprudente conductor arrastró a Griselda por más de 50 metros haciendo una maniobra de zigzag antes de detenerse en la siguiente esquina. Allí, el cuerpo de la mujer cayó desplomado al suelo.

En las imágenes, que fueron liberadas la mañana del viernes, se ve como rápidamente vecinos y transeúntes llegan a socorrer a Griselda. Su esposo, que también es enfermero, intentó reanimarla, pero la mujer no pudo resistir las heridas del choque.

Griselda Berretta falleció mientras era llevada a un hospital, y con su muerte dejó a una familia desolada.

Sucedió el jueves a la tarde en Wilde. Una moto chocó y arrastro varios metros a una enfermera de 58 años, quien falleció camino al Hospital Finochietto, cuando era acompañada por su esposo. pic.twitter.com/ix9WCplBZb — BairesNews (@baires_news) January 21, 2022

"No sé cómo vamos a seguir"

Tras la muerte de su madre fueron sus hijas quienes se acercaron a los medios de comunicación a relatar el vacío que les significa la muerte de su madre.

"Nos cambió la vida, nos sacó todo, no sé cómo vamos a seguir sin ella", dijo una de sus hijas a La Nación.

Las mujeres recriminan la irresponsabilidad del conductor. "¿Cómo no la vio?, habría que preguntarle a él, el día estaba como ahora, no pudo no haberla visto, además hay muchos testigos", dicen.

"La ambulancia tardó más de media hora en llegar, por eso mi papá intentó reanimarla y pidió que la llevaran al Hospital de Wilde, que quedaba más cerca, y cuando llegó se dio cuenta que la llevaron al de Presidente Perón y ahí le dijeron que había fallecido", explicó una de ella sobre el momento de la muerte de su madre.

Griselda era una vecina muy conocida en el sector, además era apreciada dentro de su trabajo en el Hospital Dr. Eduardo Wilde. Esta institución expresó su dolor por la pérdida y envió condolencias a la familia.

"Nos encontramos profundamente consternados por el fallecimiento de nuestra compañera Griselda Berretta. Destacamos su labor como enfermera, la que ejercía con excelente calidad profesional y humana. Una pérdida irreparable para nuestro hospital. La recordaremos siempre. Saludamos a su familia con un profundo pesar", expresaron en un comunicado.