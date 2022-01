Sus amigos la dejaron plantada en su cumpleaños y los meseros del restaurante la acompañaron toda la noche

Una triste historia, pero con un final conmovedor, fue lo que le sucedió a una joven el día de su cumpleaños, luego que ninguno de sus invitados asistiera a la cena que ella había organizado en un restaurante. Pese a ello, los trabajadores del local no dudaron en hacerle compañía para que no se sintiera mal.

Así quedó de manifiesto en TikTok, luego que la protagonista de la historia registrara el momento y lo publicara en la red social, siendo viralizado posteriormente.

El video se hizo viral

De acuerdo al medio Crónica, el hecho le ocurrió a la mexicana Ximena Padilla, quien dio cuenta del hecho a través de la mencionada red social.

"Hice una reunión por mi cumpleaños y nadie llegó", es parte de la descripción que aparece escrita sobre las imágenes, en las que se le ve esperando a que llegaran sus amistades al restaurante y también cuando se resignó a que ninguna de ellas se presentaría.

"Los meseros se dieron cuenta que no llegó nadie, me trajeron unos globos y un pastelito. Se quedaron conmigo a cenar y me alegraron la noche", expresó la joven.

Tal como ella señala, los trabajadores, que estaban al tanto del motivo de la reservación, al notar que la joven había sido plantada, optaron por acercarse a ella y acompañarla.

De acuerdo al registro, los meseros le regalaron unos globos, además de una pequeña torta, en cuyo plato aparecía escrito con salsa de chocolate: Feliz Cumpleaños.

Ninguna le respondía los mensajes

En otra grabación en la misma red social, Ximena contó más detalles de lo sucedido: ella misma se había encargado de organizar la reunión y realizar la reservación en el restaurante. Serían entre 10 y 12 personas las que asistirían, entre amigas y las parejas de algunas de ellas.

La joven llegó antes de la reserva y comenzó a escribirles a sus amigas en el grupo de WhatsApp para saber si estaban cerca, porque debían ser puntuales o perderían la mesa, sin embargo ninguna le respondía.

Cerca del tiempo límite de reservación, una le contestó y se excusó diciendo que se "quedó dormida". Las demás no le contestaban los mensajes, hasta que poco a poco cada una comenzó a responder con diferentes excusas.

Finalmente, la joven señaló que estas amistades las había formado mientras estudiaba, pero que creía que eran sus amigas. Luego le respondió a un usuario que las invitadas no eran del grupo de amigas de toda la vida, pero que aún así no se arrepiente de lo sucedido, porque ahora tiene nuevas amistades y hasta tuvo una cita con uno de los meseros de ese restaurante.