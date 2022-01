La familia de Braian Cuitiño ha manifestado su dolor ante el asesinato del joven, quien fue atacado el jueves recién pasado por un grupo conformado por seis sujetos -tres hombres y tres mujeres- en las afueras de una discoteque en la ciudad de Pilar, en Buenos Aires, Argentina.

A raíz de este macabro hecho, la víctima de 22 años falleció el domingo, lo que generó una ola de protestas en el lugar donde ocurrió el crimen. Allí, su familia y amigos han pedido justicia y que se resuelva todo lo antes posible.

En este contexto, el día de ayer manifestantes se acoplaron en el local nocturno e incluso arrojaron piedras y palos hacia el inmueble, lo que generó que tuviese que actuar la policía, informa La Nación.

¿Qué dijo la hermana?

Paula, la hermana de Cuitiño -quien además era padre de un bebé de 10 meses- se refirió a la muerte del joven y entregó algunos detalles acerca de la brutal agresión que recibió, puesto que ella estaba con él cuando ocurrió el episodio.

"Salimos de acá y había una banda de mujeres y hombres. Lo invitaron a pelear a mi hermano y les dijo que sí. Yo traté de calmar, no conocíamos a nadie", sostuvo.

De acuerdo a lo anterior, comentó que "me dijeron mirá que somos cinco y le dije que no, que no íbamos a pelear. Empecé a discutir con una 'mina', me pegó y se la devolví, nos agarramos y caímos al piso. Ahí no sé quién me pegó".

"Me levantó mi hermano -continuó-, le digo vamos a casa. Cuando se va le pegaron. Yo no vi porque estaba en la moto. Sé que le pegaron con un ladrillo. No tuvimos ningún problema con esa gente, no las conocíamos", agregó.

Video muestra el momento del ataque

En medio de la investigación, en las últimas horas se dieron a conocer imágenes registradas por una cámara de seguridad, que muestran el momento en que el joven de 22 años es atacado por un grupo de personas a la salida de la discoteque.

El video deja en evidencia que la víctima es interceptada por los agresores, quienes lo hirieron de gravedad en tan solo veinte segundos, consigna Perfil.

No obstante, se aprecia también el instante en que los sujetos corren y se suben rápidamente a un vehículo color plata que estaba estacionado a un costado de la calle y a pocos metros del lugar.

Cabe señalar que posterior al hecho se dio con uno de los presuntos atacantes, identificado como Lucas Castillo, quien fue arrestado en su lugar de trabajo.

Recientemente se reveló que también se detuvo a otras dos mujeres acusadas de participar en el crimen, una de ellas identificada como Lucía Daniela Armas, una adolescente de 18 años, menciona TN.

Revisa aquí el video del ataque