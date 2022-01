"Estaba aturdida": Mujer descubre infidelidad de su marido luego de que lo arrestaran por crimen de su amante

Para Melanie Addie, de 56 años, fue una gran sorpresa cuando la policía le contó que su marido estaba comprometido con otra persona. No conforme con ello, también estaba siendo arrestado por ser el principal sospechoso del crimen de esa mujer.

El engaño y crimen

La infidelidad y el crimen quedó al descubierto. James Addie estuvo engañando a su esposa por al menos siete años con otra mujer llamada Molly Watson, de 35 años.

Fue el pasado 2018, específicamente en abril, cuando el cuerpo de Molly fue encontrado con una bala en la cabeza, afuera de su auto, en Monroe County, solo tres días antes de haberse comprometido con James. Por este crimen, fue condenado en julio del 2021 a sentencia perpetua por homicidio en primer grado.

“No tenía sentido”

La más afectada fue Melanie, la esposa de James, quien no tenía idea de lo que realmente sucedía. “No lo podía creer. No tenía ningún sentido”, comenta la mujer en entrevista con 20/20, un programa británico de entrevistas.

Asimismo, cuenta que el hombre siempre fue “egoísta, controlador e intimidante”. Pese a ello, jamás imaginó que Addie sería capaz de matar a alguien.

No obstante, luego descubriría que el hombre incluso viajó con su amante y guardaba fotografías con ella en su propia casa.

El llamado de la policía

Lo chocante no acabaría ahí. Antes del crimen de Molly, el hombre le dijo a su esposa que iría a ver un amigo pero que regresaría pronto a casa.

Una noche la policía tocó su puerta y recibió la noticia que le cambiaría la vida: buscaban a su marido para arrestarlo por el femicidio de la joven Molly.

Durante el juicio, el sujeto le había dicho a la mujer que Melanie era su exesposa y que ella había muerto en un accidente de auto. Es por ello que aseguraron que cuando Molly se dio cuenta que él mentía, James la asesinó.

Divorcio

Después de dos semanas del arresto del hombre, Melanie se separó de él y firmó los papeles del divorcio. “Él siempre fue bastante duro en cómo una esposa debería ser y la vida qué llevar y luego él hace esto. Él tenía un amante, ¿y eso estaba bien? No, eso terminó”, cuenta la mujer.

Pese a las pruebas, el hombre asegura que nunca mató a Molly y continúa disculpándose con su exesposa Melanie.