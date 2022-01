Acusan a mujer de asesinar a su hijo de 6 años: Hermanos mayores lo golpearon y ayudaron a encubrir el crimen

Jannie Perry, una madre de 38 años, fue acusada de la muerte de su hijo de seis años después de que contaran una historia "completamente falsa", tras denunciar que desapareció cuando en realidad lo asesinó.

Además, los hijos mayores de la mujer fueron acusados por la justicia de golpear a su hermanito y ayudar a encubrir el crimen.

Damari Perry, de 6 años, fue reportado como desaparecido el miércoles 5 de enero de 2022 por su madre y su hermano de 20 años, Jeremiah R. Perry.

Los familiares dijeron a las autoridades que el niño se habría perdido en Skokie, una villa de Illinois, Estados Unidos, donde él y su hermana de 16 años fueron llevados a una fiesta, según detalló el Daily Mail.

The North Chicago Police Department is requesting the that the community help locate Damari Perry. He was last seen on January 4, 2022 in Skokie, Illinois wearing a black Jacket, camouflage pants, and black gym shoes. If you have any info please contact 847-596-8740. pic.twitter.com/U36iGjOlr5 — North Chicago Police (@NCPD_Police) January 6, 2022

Cuando la policía interrogó a la adolescente, ella les dijo a los agentes que se había quedado dormida y tras tomar varias copas se despertó y descubrió que Damari y el chofer que los llevó a la fiesta ya no estaban.

Torturaron al niño con una ducha de agua muy fría

Sin embargo, los investigadores se dieron cuenta de que existían datos erróneos y contradicciones en la historia basándose en la evidencia que encontraron en Skoki. Las sospechas hicieron que la casa del niño en North Chicago se convirtiera en el principal objetivo.

Varios testigos menores de edad fueron entrevistados en el Centro de Defensa de los Niños del Condado de Lake. Los testimonios los llevaron a encontrar los restos de Damari cerca de una casa abandonada en Gary, Indiana.

6yr old Damari Perry,who was found dead in Gary, Indiana was Murder by his family.

Very Saddening to say that Damari's Mother & two older siblings were charged in his death.

This innocent precious boy couldn't have done anything to deserve what happened to him.

RIP

💚💙💚💙💚💙 pic.twitter.com/JYyHNEs4Ms — ChiCook Officers (@CookOfficer) January 9, 2022

De acuerdo al análisis de las autoridades, Damari “hizo algo que molestó a su familia” y fue castigado con una ducha de agua muy fría durante un tiempo indeterminado antes de su muerte.

La madre de Damari y sus dos hermanos fueron detenidos el viernes 7 de enero. La causa de muerte del niño aún no se revela y una autopsia del cadáver se programó para los próximos días.