"Mami, me mata": El desesperado pedido de auxilio de una mujer asesinada brutalmente por su esposo

"Hoy todos te lloramos, mi amor", dicen los familiares de Cintia Cerrudo, quien el sábado recién pasado fue brutalmente asesinada en la localidad de San Andrés de Giles, en Buenos Aires, Argentina.

Y el acusado es su propio esposo, quien la habría matado para luego querer fugarse e intentar quitarse la vida una vez cometido el macabro crimen, informa TN.

El episodio ocurrió a plena luz del día y en la puerta de la vivienda que la víctima de 32 años compartía con el presunto agresor.

"Mami, me mata"

En medio del ataque, Cerrudo hizo un desesperado pedido de auxilio con el objetivo de ser rescatada: "¡Mami, me mata! ¡Mami, me mata!", le exclamaba la mujer a María Leonelli, su madre.

A partir de allí -y según el resultado de la autopsia- la víctima recibió 33 puñaladas. Luego del hecho, la policía poco pudo hacer, puesto que Cerrudo había fallecido por las lesiones.

En el lugar además estaban presentes los dos hijos y algunos familiares de la mujer, quienes intentaron defenderla en ese instante, consigna Clarín.

En paralelo, la autopsia también arrojó que la mujer tenía "heridas cortantes en ambas manos y antebrazos, lo cual indica que intentó defenderse".

No obstante, el informe indicó que la mayoría de las lesiones fueron en "el tórax y cuello" y que la causa del deceso fue por un paro cardiorrespiratorio.

Detención del sospechoso

El imputado fue identificado como Jorge Luis Goyneche Giunta, de 41 años, quien fue capturado por los uniformados cuando intentaba huir de la escena del crimen.

Además de querer fugarse, el hombre habría intentado quitarse la vida con el mismo cuchillo que utilizó para asesinar a su pareja.

El acusado por el delito de "homicidio agravado" ahora deberá declarar ante la Fiscalía, arriesgando la posible pena de cadena perpetua.

"Hoy todos te lloramos, mi amor"

El círculo cercano de Cerrudo no quedó al margen de este acto criminal y una familiar se despidió de ella en las redes sociales: "Hoy todos te lloramos, mi amor", sostuvo.

"Me duele el corazón, no puedo creer que haya tipos tan asesinos, denle perpetua, ella no se merecía esto, tan buena trabajadora y que hoy cerró sus ojitos por este mal nacido", agregó.

La nota informa un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.