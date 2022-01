Niño de cinco años es salvado por su padre tras accidente: Tenía las piernas fracturadas cuando le practicó reanimación

Un niño británico de cinco años está luchando por su vida en un hospital italiano después de haber sufrido un terrible accidente automovilístico mientras visitaba a su familia en Navidad.

Hechos

Dominic Boschetti, de Bromsgrove, estaba en el automóvil con su padre Giuseppe cuando fueron atropellados por un camión en Montichiari, Lombardía.

Tras el violento accidente, Giuseppe tuvo que darle reanimación cardiopulmonar a su hijo en la escena, a pesar de que sus piernas quedaron fracturadas tras el accidente, y Dominic perdió el conocimiento.

Una terrible pesadilla

Actualmente, el pequeño está conectado a una máquina de soporte vital, pero todavía se encuentra en una condición crítica y la familia dice que están viviendo una "terrible pesadilla".

"Desafortunadamente, todavía no hay ninguna mejora", declaró su tío y hermano de la madre, Corin Hetherington.

"Está desconectado del ventilador, pero todavía está en coma y Guiseppe será enviado a un hospital especializado la próxima semana para comenzar la rehabilitación de sus piernas destrozadas", comentó Corin, hermana de la madre del pequeño.

Valentía del padre

Todos elogiaron a Guiseppe por su valentía y rapidez de pensamiento, lo que le salvó la vida a Dominic en la escena del accidente después de que el niño sufriera un paro cardíaco.

Todavía no saben si Guiseppe logrará caminar en un futuro, pero esperan una pronta recuperación. "Aún no puedo creer físicamente cómo se las arregló para sacar a Dominic del auto con cómo están sus piernas", dijo Corin. "Tal vez fue la adrenalina o el amor por su hijo para protegerlo, no lo sé".