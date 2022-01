"Me salvó el viagra": Se contagia de coronavirus y logra despertar del coma tras consumir el medicamento

Una enfermera que pasó 28 días en coma, luchando por su vida contra el covid, se salvó después de que los médicos le dieran viagra como parte de un régimen de tratamiento experimental.

Monica Almeida, madre de dos hijos y asmática, de 37 años, de Gainsborough, Lincolnshire, enfermó de covid-19 el pasado 31 de octubre e ingresó al hospital el 9 de noviembre luego de agravar considerablemente del virus.

Luego, fue trasladada a cuidados intensivos una semana después, antes de que los médicos la pusieran en coma inducido el 16 de noviembre, informa Daily Mail.

Inesperada revelación

Almeida cuenta que estaban a solo tres días de que le apagaran el ventilador cuando su condición comenzó a mejorar y, finalmente, despertó el 14 de diciembre.

Cuando se despertó, los médicos del Hospital del Condado de Lincoln revelaron que le habían dado una gran dosis de viagra como parte de un régimen de tratamiento experimental al que aceptó antes de entrar en coma.

Explicación

El medicamento, que es utilizado para la disfunción eréctil, permite un mayor flujo de la sangre a todas las áreas del cuerpo al relajar las paredes de los vasos sanguíneos.

Esto sirvió para que la condición de Almeida mejorara en solo una semana y que el nivel de oxígeno que necesitaba de manera mecánica, se redujera considerablemente, llegando a respirar por sí sola y encaminarse a una pronta recuperación.

Pensó que era una broma

Al comienzo, cuando le contaron sobre el viagra y sus inesperados resultados, pensó que era una broma. Cuestionó a los médicos ya que no lo podía creer.

"Me dijeron que era viagra, me reí y pensé que estaba bromeando, pero me dijo que realmente me habían dado una gran dosis de viagra", cuenta la mujer, lo que catalogó como su "pequeño milagro de navidad".