Padre lanza a sus hijos por un balcón porque su novia no quería criar los hijos de otra mujer: Lo condenaron a muerte

Zhang Bo y su novia Ye Chengchen fueron condenados a muerte después de que el hombre arrojó a sus dos hijos desde un balcón en el piso 15 de su edificio de apartamentos en China. Lo hizo porque su nueva novia no quería criar a los hijos de otra mujer.

Los dos niños pequeños cayeron del bloque de apartamentos en el municipio de Chongqing, el martes 2 de noviembre. La hija de Zhang Bo, llamada Zhang Ruixue, de 2 años, murió en el acto, mientras que su hijo Zhang Yangrui, de 1, sucumbió posteriormente ante la gravedad de sus heridas, escribió el Daily Mail.

Zhang Bo's daughter Zhang Ruixue, 2, died instantly, while his son Zhang Yangrui, 1, died shortly after from his injuries pic.twitter.com/TQmnbMxAcu

El padre de las víctimas, de 27 años, conoció a Ye Chengchen, con quien tenía la intención de casarse. Sin embargo, ella se negó a proceder con el matrimonio mientras él tuviera hijos.

Chengchen presionó al hombre para que se deshiciera de los niños. Incluso, llegó al extremo de cortarse las muñecas el día del crimen, para demostrarle a Zhang Bo lo frustrada que estaba por no poder iniciar una familia junto a él.

El hombre lanzó a los dos niños por la ventana antes de correr las escaleras para fingir que estaba afligido por lo que acababa de ocurrir. En aquel momento declaró que estaba dormido cuando los niños cayeron por la ventana y lo despertaron las personas que gritaban en la planta baja tras descubrir los cuerpos en el césped.

municipality of Chongqing, China, on November 2 last year.



Zhang Bo's daughter Zhang Ruixue, 2, died instantly, while his son Zhang Yangrui, 1, died shortly after from his injuries.



The 27-year-old had met Ye Chengchen, who he wanted pic.twitter.com/NzY058hMKT