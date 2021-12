La dura historia de la modelo y skater que perdió su labio tras ser atacada por un perro

Esta es la historia de Brooklinn Khoury, una modelo y skater estadounidense que a fines del año 2020, tuvo un accidente que cambió completamente su vida.

Fue el 3 de noviembre, cuando la joven de 22 años se encontraba en el patio de la casa de su primo, donde estaba el perro de su familiar. Se agachó para acariciarlo y el perro en una posición sentada saltó sobre su cara. Y en un abrir y cerrar de ojos notó que en el suelo había un bulto rosado.

En medio del shock, se percató que el bulto que estaba en el suelo era su labio. Rápidamente lo envolvió en una servilleta y junto a su familiar, se dirigieron a la urgencia de un centro asistencial.

No pudieron salvar su labio

Los doctores la atendieron y después de muchos esfuerzos en el pabellón, finalmente le comunicaron que no pudieron salvar su labio superior. Aquí es donde comienza su proceso de curación que lo ha registrado a través de sus redes sociales.

De acuerdo a la revista People, ella admitió que la primera vez que se vio la cara después de su cirugía fue una experiencia “aterradora”, pero también tuvo una actitud positiva. “Está bien, es hora de amar esta nueva versión de mí misma”, comentó.

Miedo social

Antes del accidente, la modelo había comenzado a tener una relación con la bailarina, actriz y modelo Chloé Lukasiak. A raíz de lo sucedido, ella comenzó con dudas sobre si su pareja iba a aceptar su nueva apariencia.

“¿Qué pasa si ella ya no piensa que soy bonita?”. Sin embargo, todas estas dudas resultaron ser lo contrario. El apoyo de su novia ha sido un gran aporte en su proceso de aceptación. “Es simplemente increíble; ella es la mejor”, mencionó.

Un año después del accidente

La skater en su Instagram @brookhoury, posteó una foto indicando que ya había pasado un año del accidente. En este, destaca que a pesar de que su vida cambió por completo, el ataque le enseñó a amarse por dentro y por fuera, sin dejarse llevar por las opiniones de las personas.

“Me enseñó que la sociedad pone altos estándares en la belleza, pero la realidad es que todos son hermosos a su manera. Me ha enseñado a tener paciencia con la forma en que la gente ha reaccionado ante mi historia. Me ha enseñado a amar, incluso cuando no lo sentía por los demás. Me ha mostrado lo preciosa que es la vida. Nunca lo daré por sentado”, escribió en su cuenta de Instagram.

Cirugía de reconstrucción

Hace alrededor de un mes, Brooklinn se sometió a la primera de cinco cirugías para la reconstrucción de su labio superior. “Estoy aquí para compartir mi historia y hacer que alguien que esté pasando por algo similar se sienta menos solo”, comentó.