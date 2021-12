"Si no te puedo tener, nadie podrá": Mujer es atacada con ácido por su pareja e igualmente se casó con él

Berfin Ozek, una joven turca de 20 años se casó este mes con Casim Ozan Celtik, de 23 años, tan solo dos años después de que este hombre la atacara con ácido en medio de una discusión.

"Si no puedo tenerte, nadie podrá"

La sustancia química provocó que el rostro de Berfin quedara completamente desfigurado y la dejara con solo un 30% de visión en uno de sus ojos. La pareja se encontraba separada al momento del ataque en el cual Celtik le dijo a su entonces exnovia: "Si no puedo tenerte, nadie podrá".

Tras el horrible hecho, el hombre fue arrestado, pero al poco tiempo este empezó a "bombardear" a Ozek con mensajes románticos.



"Nos hemos escrito muchas cartas el uno al otro. Me he entregado a él. Lo amo mucho y él me ama mucho", escribió la joven al momento de retirar la denuncia, según reporta el New York Post.

Debido a esta decisión la joven fue duramente criticada en redes sociales, por lo que posteriormente le pidió al juzgado reinstalar su denuncia.

Así entonces su ex fue condenado a 13 años y medio de prisión, pero debido a cambios legales y nuevas normativas establecidas por el coronavirus, Celtik fue dejado en libertad condicional hace un tiempo.

Casada con su atacante

Esta libertad generó una nueva ola de críticas, considerando el constante dolor y la incapacidad visual en la quedó Ozek, críticas que se agudizaron al conocerse que el hombre pidió matrimonio a la joven inmediatamente después de su liberación y que está había aceptado.

Ambos se casaron este mes de diciembre, dejando a la familia de la novia totalmente sorprendida. "Ella se casó sin nuestro conocimiento. He luchado por ella durante años y ahora todo eso fue en vano", dijo el padre de la joven que no estuvo presente en la boda de su hija.

Un abogado señaló a Newsflash que si no hubiera sido por la pandemia, Celtik seguiría cumpliendo su condena tras las rejas por el macabro ataque. La pareja por su parte no ha comentado sobre su nuevo estado civil.

Por otro lado, la opinión pública turca ha sido sumamente dura. "Si preguntaran quién es la persona más estúpida del mundo, nombraría a esta mujer", "Su perdón no debería haberle impedido ser castigado, es una pena", son algunos de los comentarios que han recibido tras conocerse el matrimonio.