"Las fotos se veían bien": viajera alquila departamento por la hermosa vista pero se sorprende al abrir la ventana

Desiree Baker alquiló un departamento en el lujoso sector de Manhattan en New York, Estados Unidos. Lo que la motivó a hacerlo fueron las fotografías que se publicaron la página de Airbnb y que le hicieron pensar que pasaría sus días cómodamente en aquel lugar.

Además, el precio del hospedaje resultó ser barato para ella, aunque más tarde se percató que todo tenía una explicación, puesto que al abrir la ventana de su pieza, se encontró con una pareja cenando en un restaurante que estaba a tan solo centímetros de ella, informa Crónica.

La situación dejó sin palabras a Baker, quien recordó que en la página donde aparecía la publicación se afirmaba que la ventana mostraba parte del paisaje de la ciudad, lo que resultó ser totalmente falso.

La reacción de la viajera

La viajera decidió revelar todo este asunto en su cuenta de TikTok, donde reaccionó entre risas: "¿Cómo es esto legal? Literalmente no puedes inventar esto. Puedo abrir la ventana y tocar su mesa".

Pese a esto, la mujer no se quedó de brazos cruzados y siguió el consejo de sus seguidores, quienes le dijeron que lo más correcto era solicitar una explicación y un reembolso.

La respuesta de la empresa

Una vez que denunció su experiencia, Baker recibió una respuesta: "Íbamos a cancelar tu reserva, ya que tuvimos algunos problemas con la habitación".

"Sin embargo, pudimos hospedarte. Creo que todo salió bien durante su estadía y me alegra saber que pudimos hospedarlo durante esta época del año", le manifestó un representante de Airbnb.

Pero no todo fue negativo, debido a que la empresa después se hizo cargo de la situación y le comentó a la viajera que "parece que su fecha de salida fue el 20 de diciembre, así que imagino que no hay nada que podamos hacer para ordenar su reserva actual, pero me complacerá ofrecerle un cupón para una futura estadía en Airbnb o tal vez descontar parte de su estadía original como reembolso en efectivo".