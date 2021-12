"S.O.S.": Bebé pidió ayuda con lengua de señas cuando lo sentaron en el regazo del Viejito Pascuero

En estas fechas conocer al Viejito Pascuero es uno de los anhelos de muchos niños alrededor del mundo, pero no todos sienten el mismo entusiasmo al encontrarse con quien nos trae los regalos durante la Navidad.

"S.O.S."

Samuel Spencer era un bebé de tan solo un año cuando su madre Kerry decidió llevarlo a un centro comercial de Provo, en Utah, Estados Unidos, a conocer a Santa Claus, pero el encuentro para pesar del niño no fue nada agradable.

Desde pequeños Kerry le enseño a sus hijos utilizar la lengua de señas para comunicarse, pero la mujer quedó sorprendida cuando su bebé utilizó esta forma de comunicación para pedir ayuda mientras estaba sentado en el regazo a Papá Noel.

Con una visible cara de angustia y formando un "S.O.S." con sus pequeñas manos, Samuel intentó pedir que lo quitaran del lado del hombre gordo y bonachón que entrega presentes por todo el planeta.

Sin embargo, Kerry no se dio cuenta de la petición en ese momento. "Yo estaba parada a un lado cuando tomaban la fotografía y no vi que él estaba pidiendo ayuda con señas hasta que vi la foto", relató la mujer a The Sun.

"Pobre, nunca le gustó mucho Santa en realidad, así que después de eso no intentamos llevarlo otra vez", agregó.

Tradición familiar

Desde esa fotografía ya han pasado varios años y hoy Samuel ya es adolescente, pero su madre ha transformado en una tradición familiar el publicar la divertida fotografía todos los años en su Facebook.

"Todos nos reímos de la foto ahora. Publicarla es una de nuestras tradiciones familiares favoritas", cuenta.

Con los años Kerry ha explicado que "estrictamente hablando" Samuel pronunció mal su pedido de ayuda, ya que su pulgar debería haber estado hacía arriba y no de lado.

"Los bebés que aprenden señas regularmente pronuncian mal las palabras, pero es la seña que él siempre hacía para pedir ayuda", relató.

Tras este "incidente", ni Samuel, ni su hermana menor Lily crecieron siendo grandes fans del Viejito Pascuero, pero su madre cuenta que al día de hoy ninguno se queja de los regalos que deja.