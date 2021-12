Mujer rompe los dientes a una asistente de vuelo y le prohíben tomar un avión por tres años

Vyvianna Quinonez, una mujer que golpeó varias veces a una asistente de vuelo, se declaró culpable de un cargo federal por interferir con los miembros de la tripulación y los asistentes del avión que se dirigía a la ciudad de San Diego, en California, Estados Unidos.

La mujer, de 28 años, admitió que mientras estaba en un vuelo de Sacramento a San Diego, el domingo 23 de mayo de 2021, golpeó a una asistente de vuelo de Southwest Airlines identificada sólo como S.L. en documentos judiciales, reseñó KSWB-TV, una estación de televisión afiliada a Fox.

#VyviannaQuinonez enters #SanDiego federal court Wednesday before pleading guilty to a felony. She admitted punching a @SouthwestAir flight attendant in the face after the attendant asked her to wear a mask. Prison time is likely under her plea agreement. More on @CBS8 pic.twitter.com/S9W9k4WZHM — David Gotfredson (@DavidNews8) December 23, 2021

La víctima se astilló tres dientes. Dos de ellos sufrieron daños tan graves que tuvieron que reemplazarlos con unas coronas. Quedó con el ojo izquierdo magullado, un corte debajo del ojo que requirió puntos de sutura y varios hematomas en el brazo.

La Fiscalía de los Estados Unidos dijo que durante el descenso del avión al Aeropuerto Internacional de San Diego, S.L. le pidió a Quinonez que se pusiera la mascarilla correctamente, que se abrochara el cinturón de seguridad y que guardara la bandeja en la mesa.

#VyviannaQuinonez, 28, sucker punched a flight attendant and knocked out two of her teeth on a plane bound for San https://t.co/ovr3Dom2jF would be a great time for #SouthWest need to hire a few good #FederalAirMarshal for all there flights going forward pic.twitter.com/ot9fK6PUS1 — Can We Talk About It ? (@DWF92997512) May 27, 2021

Se le prohibió volar en vuelos comerciales durante tres años

En su acuerdo de culpabilidad, presentado el miércoles 22 de diciembre de 2021, Quinonez admitió que empujó a la asistente de vuelo, golpeando a S.L. en la cara y la cabeza y sujetándola por el cabello, lo que provocó que otros pasajeros se involucraran.

Una declaración de causa probable presentada con la denuncia penal de Quinonez establece que después de que la policía del puerto de San Diego la detuvo en el aeropuerto, dijo a los oficiales que la arrestaron que actuó en defensa propia.

Vyvianna Quinonez, 28, allegedly grew irate when she was told to buckle her seatbelt during a flight from Sacramento to San Diego on Sunday

Quinonez was escorted off the plane by Port of San Diego Harbor police pic.twitter.com/jcMjqEKii8 — Space-reporter-news (@Spacereportern1) May 26, 2021

“La asistente de vuelo que fue agredida simplemente estaba haciendo su trabajo para garantizar la seguridad de todos los pasajeros a bordo del avión”, dijo el fiscal federal interino Randy Grossman.

“Es imperdonable que alguien use la violencia en un avión por cualquier motivo, en particular hacia un asistente de vuelo que está allí para mantener seguros a todos los pasajeros”, agregó.

La Oficina del Fiscal recomendará que Quinonez reciba cuatro meses de prisión y seis meses de confinamiento domiciliario; además de la prohibición de viajar en aerolíneas comerciales durante tres años. Las partes también acordaron una multa de 5 mil dólares, pagos de restitución obligatorios, servicio comunitario y clases de manejo de la ira.