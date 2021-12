Encuentran con vida a una estudiante universitaria en el sótano de un hombre que conoció en un "chat online"

Madelyn Allen, una estudiante universitaria de 19 años, fue hallada con vida tras desaparecer durante cinco días. Brent Brown, un hombre de 39, ahora enfrenta múltiples cargos por su secuestro.

La desaparición de Allen se produjo la noche del lunes 13 de diciembre. Fue vista por última vez cuando salía de su edificio de dormitorios en Ephraim, una ciudad en Utah, Estados Unidos.

Sin embargo, al no llegar al día siguiente al dormitorio, sus compañeras de cuarto la reportaron como desaparecida, reseñó Fox News.

🚨MISSING: 19 Year old Madelyn Allen last seen leaving her Snow Hall –155 East College Avenue, Ephraim, Utah at 9:22 PM on Monday Dec. 13th. Security footage shows someone believed to be Madelyn leaving the lobby with a plastic bag, wearing a white fleece, dark skirt, and flats pic.twitter.com/sjBkPu3LFo

“Estamos muy emocionados de tener a nuestra Maddy en casa. La queremos mucho, y ella ha sido una luz y una alegría en nuestras vidas”, expresó Taunya, la madre de la estudiante, durante una conferencia de prensa.

“Estamos muy agradecidos de poder continuar nuestras vidas junto con ella”, añadió.

Allen conoció a Brown a través de un “grupo de chat” en línea y se organizaron para que él la recogiera. Con el paso de los días, la relación se tornó “violenta y no consensuada”, según describe una declaración jurada de causa probable citada por el periódico Salt Lake Tribune.

