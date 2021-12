"Me drogaron y me robaron": Conmoción por joven que apareció "crucificado" en árbol tras fiesta de egresados

"Me drogaron, me robaron y me clavaron en un árbol", manifestó un joven que vivió una verdadera pesadilla luego de haber asistido a una fiesta de egresados el fin de semana recién pasado en Argentina.

Lo que pretendía ser una noche de alegría se terminó por convertir en un martirio para el afectado, ya que amaneció sin sus pertenencias y "crucificado" en un árbol la madrugada del sábado, hasta que finalmente fue rescatado por la policía.

La pareja de la víctima dio a conocer el violento hecho que se generó en la Ciudad Universitaria de Rosario, en medio de los festejos que suelen realizarse a esta altura del año en aquella institución y otras del país.

"Se empezó a sentir mal"

Todo iba bien hasta que por un instante tanto el joven como su novia separaron caminos: "Fuimos al baño y nos perdimos. Mi novio empezó a buscarnos y se puso a hablar con unos chicos que le dieron el Fernet que estaban tomando", contó la mujer, identificada como Karen.

En este sentido, comentó que el estudiante "tomó dos tragos. Se empezó a sentir mal y dio la vuelta por atrás de La Siberia".

No obstante, Karen se encontró con un conocido que le comentó que su pareja efectivamente se había sentido mal y que "le dio todas sus cosas a un amigo, que las puso en una mochila", lo que levantó ciertas sospechas.

La aparición del joven

Ya eran cerca de las 06:30 AM cuando por fin el joven apareció y le explicó a la joven: "Gordita, me drogaron, me robaron y me clavaron en un árbol".

Consternada por el suceso, Karen indicó que "lo bajaron a las 05:30 los de seguridad de la Facultad. Se reían y le hacían chistes... La gente le pasaba por al lado y no lo ayudaba".

Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), expresó su repudio ante este acto y recalcó que "he dispuesto la apertura de sumario para establecer responsabilidades y las sanciones correspondientes".

"Quienes puedan aportar información sobre lo sucedido se contacten con el área jurídica de la UNR de manera de poder sumar esos datos a la investigación sumaria que determinará las responsabilidades", sentenció.

Las consecuencias para la víctima no solo fueron sociales al viralizarse su imagen, sino que también quedó con moretones en los brazos que le dejaron las cuerdas con las que lo amarraron al árbol.