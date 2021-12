"Nos miraban y se reían": Hombre retornaba de su trabajo y fue baleado en la cara por policías

Un joven de 25 años fue baleado en la cara al ser interceptado por policías de La Matanza, Argentina cuando regresaba de su trabajo en moto hasta su casa y podría quedar ciego totalmente a consecuencia de los balazos.

Hechos

En conversación con Crónica, Esteban López detalló que todo ocurrió el pasado 17 de diciembre, cerca de las 18:00 horas de ese día.

“Iba con un amigo en la moto, el patrullero se nos pegó atrás, pensamos que querían pasar, los dejamos pasar y ahí nos dispararon", relató.

"En ningún momento dieron la voz de alto, empezaron a tirar de la nada", aseguró el joven, quien aseguró que "iban despacio" en la moto y que la patrulla "encendió la sirena. Nos asustamos porque nos pisaban. Ni bien me dispararon, perdí la visión y me tiré al piso", señaló.

Cuando cayó, sufrió graves heridas en su rostro y a causa de los proyectiles, perdió la visión de ojo derecho mientras que el de la izquierda, aún no está del todo afectado.

"La verdad que estoy muy mal por esto. No puedo hacer nada, con el ojo que veo me mareo, me cuesta caminar, no puedo hacer nada solo", detalló.

"Los policías se reían mientras mi suegro les reclamaba lo que habían hecho. A mi amigo le dispararon en la cien y está muy asustado", agregó.

Versión de la policía

Contraria es la versión de la patrulla que los seguía, quienes argumentaron que le hicieron señas a los motoristas para que se detuvieran y que, contrario a ello, aumentaron la velocidad y que fue ahí cuando hicieron uso de sus armas cargada con balines de goma.

No obstante, los policías fueron detenidos, quedando a disposición del Juzgado de Garantías 1 de La Matanza. Podrían ser formalizados por “lesiones gravísimas calificadas por ser miembros de una fuerza de seguridad”.