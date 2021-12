"No mates a mi mamá": Niño salva a su progenitora de un femicidio gracias a sus súplicas

La súplica de uno de los hijos salvó a Jazmín de un femicidio, quien estaba siendo ahorcada por su expareja en su casa ubicada en la ciudad de El Alto, Bolivia.

La víctima le contó su historia al medio Unitel, y especificó que el hombre llegó borracho a la casa e intentó matarla con el cordón de un polerón hasta que perdió la conciencia por unos minutos.

“Parece que perdí el sentido, todo se había desvanecido”, relató entre llantos.

“No mates a mi mamá”, fue el grito que sollozó su hijo mientras ocurría esta terrorífica escena, salvando a su madre de la muerte.

“No te salvas, te voy a matar”. Esa fue la espantosa amenaza que el agresor le expresó a Jazmín.

El acto siguiente fue que el hombre salió del lugar a buscar un auto, momento que ella aprovechó para tomar a sus tres hijos y arrancó del lugar desesperadamente.

“He alistado a mis hijos y les dije vámonos rápido, hay que salir”, expresó.

Denuncia a las autoridades

Debido a esta agresión, la víctima fue a hacer la denuncia a la Policía Boliviana de Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia “Genoveva Ríos”. Sin embargo, ella teme que el hombre tome represalias contra su acusación a las autoridades.

La mujer pidió las garantías necesarias a la policía, ya que el hombre tenía antecedentes de ser una persona violenta, pero no fue suficiente porque el agresor aún sigue libre.

Con el brazo verde por los moretones de los golpes de su expareja, Jazmín está sola con sus tres hijos, asustada y sin saber a dónde dirigirse.

“Ya no quiero volver con él, me da miedo, no sé a dónde voy a ir”, finalizó angustiada.

