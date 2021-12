Arrestan a asesino en serie que buscaba a sus víctimas en una aplicación de citas: mató al menos a cuatro mujeres

Anthony Robinson, también conocido como “el asesino del carrito de compras”, es el principal sospechoso en el homicidio de al menos cuatro mujeres. Las autoridades están buscando otras víctimas del hombre en Virgina, Estados Unidos.

Cuatro cuerpos fueron hallados en dos lugares diferentes del estado. Todas las víctimas eran mujeres y, al parecer, todas están relacionadas a Anthony Robinson, un asesino en serie, escribió People en Español.

El hombre fue apodado como “el asesino del carrito de compras” debido a que, luego de asesinar a las mujeres, usaba carritos de supermercado para movilizar sus cuerpos y deshacerse de ellos.

De acuerdo a la policía, Anthony Robinson se valía de algunas aplicaciones para organizar citas románticas. Al conseguir a una mujer, las convencía de que lo acompañaran a un motel. Allí era donde las terminaba matando. A pesar de que sólo dos fueron encontradas sin vida, los investigadores creen que podrían existir más víctimas.

Allene Elizabeth "Beth" Redmon, de 54 años, y Tonita Lorice "Nita" Smith, de 39, fueron las dos primeras víctimas de Robinson. Ambas aparecieron muertas en Harrisonburg. La tercera mujer sería Cheyenne Brown, de 29, y la cuarta aún no consiguen dar con su identidad.

