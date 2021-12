Hombre de 64 años estudió medicina para superar un "bajón" y logró recibirse: "Hubo dificultades por la edad"

Emilio Desimoni tiene 64 años y su vida ha estado marcada por difíciles momentos. Pese a esto, jamás bajó los brazos y contra viento y marea logró recibirse de la carrera de medicina en Argentina.

El hombre comenzó su desafío en la educación superior durante 2016, informa Crónica.

En específico, el nuevo doctor desarrolló sus clases en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y su experiencia fue emotiva, puesto que estudió la carrera que su papá intentó cursar en varias ocasiones y no pudo.

La decisión de Emilio

El exestudiante profundizó en la situación que vivió su progenitor y señaló que "mi viejo había intentado estudiar medicina, pero no pudo. Siempre le quedaron las ganas. Entonces me impulsaba mucho para estudiar medicina, pero lo último que hice fue hacerle caso a mi viejo y entonces empecé otra carrera".

Emilio se había graduado de Física en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA durante los años 70 y más tarde se especializó en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

Su recorrido estuvo ligado mayormente a la educación pública, hasta que en los últimos años decidió jugársela por la desafiante carrera de medicina.

"Tengo una pequeña empresa. Hemos pasado por una gran cantidad de crisis y me dio la impresión (a fines de 2015) que se venía otra. Me iba a empezar a deprimir en la oficina sin saber qué hacer. Varias veces había intentado empezar medicina, cuando me fijaba la fecha ya había pasado", comentó.

En este sentido, indicó que "siendo graduado universitario te 'podés' anotar cuando desees. Me inscribí en octubre de 2015, en diciembre rendí materias libres (del Ciclo Común Básico) porque tardaban mucho en darme las equivalencias que eran correlativas y en 2016 ingresé".

Las dificultades

Pero no todo fue como él pensaba, ya que tuvo que luchar incansablemente para poder concretar su objetivo, que era titularse.

"Hubo dificultades por la edad. En embriología mi ayudante me dice 'presentate para ser ayudante'", expuso.

"Después de aprobarla intenté hacer la escuelita para ser ayudante y el día de la entrevista nos presentamos (con mis compañeros). El titular llama a todos menos a mí y cuando está por terminar me lleva al pasillo y me dice 'acá trabajamos con chicos, no con viejos'. Algunas de esas he tenido", contó.

De acuerdo a lo anterior, recalcó que en numerosas oportunidades le preguntaron cuál era su edad y qué hacía allí, aunque nunca se dio por vencido.

Sumado a todo esto, Emilio debió adaptarse a las clases virtuales producto de la pandemia de coronavirus, aunque retomó la presencialidad luego de haberse vacunado.

Emilio Desimoni / Crónica

"Me recibí de médico"

Estas barreras no impidieron que el hombre de 64 años pudiera cumplir su sueño y finalmente se recibió con la materia de Ginecología el pasado viernes 17 de diciembre, logro que compartió en Twitter, en un post que cuenta con más de 200 mil "Me Gusta".

"Lo que empezó en 2016, como forma de pasar un 'bajón', terminó siendo un hermoso camino de 6 años, y ayer me recibí de médico, a los 64. Tiembla el sistema de salud", expresó.