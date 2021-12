Profesora conmueve al adoptar a niña que pasó la mitad de su vida en un orfanato: "Llegó a mi clase y solo la miré"

"En el momento que la vi me dije: Voy a adoptar a esta niña. Es mi hija", fueron las palabras de Zoe Henry, quien se ganó los aplausos de los cibernautas luego de una emotiva decisión que tomó y que le cambió la vida a una pequeña de tan solo nueve años en Estados Unidos.

La mujer -quien además es profesora- adoptó a Loralie, su propia alumna, quien pasó la mitad de su vida en un orfanato al ser dada en adopción en dos oportunidades por su madre biológica, informa Crónica.

Fue a los cuatro años cuando la niña llegó a uno de estos hogares, en una infancia que se volvió durísima para ella.

A los cinco años volvió a vivir con su progenitora, aunque no todo salió como se esperaba, puesto que al poco tiempo regresó al orfanato.

¿Qué dijo la niña?

En conversación con la BBC, la pequeña comentó que "estar en un hogar de crianza fue realmente aterrador. No sabía qué esperar en otros lugares así o qué me darían de comer. Realmente no sabía qué hacer".

"Entonces pensé: 'Bueno, ¿qué debo hacer? ¿Hay alguien esperándome?' Estaba muy asustada", detalló Loralie.

La decisión de Zoe

Sin embargo, los días de incertidumbre terminaron para Loralie, ya que Zoe Henry, su profesora de segundo grado y quien es madre soltera, decidió adoptarla.

De acuerdo a lo anterior, la mujer explicó cómo fue el primer encuentro con la niña y fue enfática en señalar que sus intenciones siempre estuvieron claras.

"Llegó a mi clase y solo la miré, sus pecas, su marca de nacimiento. Y en el momento que la vi me dije: Voy a adoptar a esta niña. Es mi hija", sostuvo.

En tanto, la maestra dio a conocer que la madre biológica de la menor no impugnó la decisión tomada por la Corte de dar en adopción a su hija, por lo que no tuvieron mayores problemas.

"Sé que su mamá realmente la ama. Sé que realmente quería ser una mejor parte de su vida. Pero como le dije a Loralie, su madre la ama tanto que permitió que fuera adoptada para que yo pudiera darle lo que necesitaba", agregó.