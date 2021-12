Jiles proyecta cómo sería el gabinete de Boric: "Hay un movimiento de presentación de currículums impresionante"

¿Qué pasó?

La mañana de este lunes, la diputada Pamela Jiles analizó el triunfo de Gabriel Boric en segunda vuelta y evaluó cómo debería ser el gabinete del abanderado de Apruebo Dignidad.

Felicitaciones a Boric

Al respecto, en Mucho Gusto la parlamentaria partió felicitando a Boric “que se ha convertido en Presidente de la República con todos los récords habidos y por haber, el más joven, el con la mayor votación, en fin”.

Posible gabinete

Karol Cariola

Primero señaló sobre Karol Cariola, diputada reelecta, que “el presidente electo ha dicho con claridad y Giorgio Jackson lo ha dicho también, que no van a sacar ningún parlamentario durante todo el periodo presidencial (…), aunque yo creo que bien valdría la pena hacer una excepción con Karol Cariola”.

“En este contexto de nueva Concertación, que esta alianza tapada que se construye entre primera y segunda vuelta, que es la misma alianza de la Concertación más los comunistas, pero ellos en una situación bien particular porque están escondidos, guardados. Básicamente, lo que está más presente dentro de la coalición son los cheerleaders del Partido Comunista del Frente Amplio, lo que podríamos llamar una nueva casta de la política que son los comunistas frenteamplistas, que son algunos de ellos como Camila Vallejo”, agregó.

“Yo creo que Karol Cariola ha jugado un rol muy fundamental y que hasta ahora no ha sido suficientemente destacado en la formación de esa alianza, en la ampliación de esa alianza (…) y esa ampliación hacia la izquierda, hacia el octubrismo, yo creo que tiene que ver con la habilidad política de ella”, manifestó.

Incluso dijo que a ella "la pondría en un ministerio clave, donde entiendo que más bien estaría diseñado hasta aquí para Camila Vallejo, pero me parece mucho más adecuado que fuera para Karol Cariola, y es un ministerio históricamente interesante para los comunistas, estoy hablando de 60 años atrás hasta ahora, que es el ministerio del Trabajo".

Giorgio Jackson

En cuanto a Jackson, Jiles expresó: "Yo creo que la relación que hay con el poder es muy interesante en ese sentido porque el Frente Amplio ideológicamente concibe los cargos casi como un sacrificio, entonces yo creo que ellos van a nombrar probablemente en la Segpres (ministerio Secretaría General de la Presidencia) a su mejor cuadro, porque de la Segpres depende todo. Gabriel Boric no va a poder gobernar si no es llegando a acuerdo en el Congreso, por lo tanto, yo creo que ahí van a poner a Giorgio Jackson. Es la única persona que tiene la experiencia para poder maniobrar con el Senado y con la Cámara".

Lucía Dammert

A juicio de Jiles, "el ministerio del Interior va a ser un reducto más que de coordinación del gabinete como lo hemos visto ahora (…), creo que va a ser básicamente un ministerio de seguridad pública y, por lo tanto, me encantaría ver ahí a una mujer y creo que van a poner a una primera mujer ministra del Interior que sería un hecho histórico. Yo creo que Lucía Dammert es la especialista más clara que ellos tienen en esa materia".

“Además, el ministerio del Interior como va a estar encargado de la relación con Carabineros y las policías, va a tener que ser un fusible, porque es un fusible que yo no le doy un año. ¿Qué va a hacer el Gobierno de Gabriel Boric?, ¿va a reprimir a la plaza Dignidad?, ¿no va a reprimir la plaza Dignidad cuando ocurran manifestaciones?”, planteó.

Los castigados

Por otra parte, mencionó que "en todos los partidos hay en este momento un movimiento de presentación de currículums impresionante, porque hay un estado que va a haber que llegar con cargos y están los que presentan currículum por abajo o por arriba, y están los castigados".

Asimismo, dijo que "hay una cantidad de gente que probablemente iba a ocupar en algún momento algún cargo importante, pero que producto de alguna falla del último tiempo va a tener menos posibilidades de postular al gabinete o a cargos, por ejemplo, Depolo".

Cabe señalar que Sebastián Depolo dijo hace un tiempo en una entrevista con El Mercurio que "nosotros vamos a meterle inestabilidad al país", lo que generó gran revuelo.

Escenario político

Pamela Jiles además indicó que uno de los desafíos del gobierno de Boric es llegar acuerdos en el parlamento y que "no puede hacer absolutamente nada sin una mayoría en el Congreso y esa mayoría está por verse, dependerá, entre otras cosas, de la habilidad, y creo en ese sentido que las primeras declaraciones del propio Gabriel Boric y de Giorgio Jackson han sido muy asertivas, en el sentido de decir ‘aquí se necesitan grandes acuerdos".

"Son acuerdos que, en el caso de la Cámara, incluir a 79 diputados que no están hoy con Gabriel Boric y hay que entender también (...), que sería un error muy grande que Gabriel Boric y su gobierno pensaran que ellos son los dueños de esos votos que sacaron ayer. Está clarísimo que ya en primera vuelta, 25% tenía una parte de votación prestada", expresó.

"La mitad por lo menos de la votación que obtuvo Gabriel Boric ayer es una votación prestada, es un cheque no en blanco, hay una parte de esa votación muy importante que votó contra Kast y no por Gabriel Boric", subrayó.

Además, reclacó que "es muy importante entender, que no va a poder mover un dedo hacia atrás ni hacia adelante Gabriel Boric si es que no es con una mayoría parlamentaria".

Críticas a Boric

El panel le recordó a Jiles el "ninguneo" a la candidatura de Boric, por ejemplo, cuando en mayo comentó que no habían juntado las firmas para la candidatura: "Enfrenten que no lograron juntar las firmas porque el pueblo no los quiere. Los nietitos los detestan, váyanse para la casa".

Sin embargo, ahora Jiles manifestó que "eso ya el propio presidente árbol lo ha dejado en el pasado y yo no podría ser menos”.

