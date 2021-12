Inspirado en Grey's Anatomy: Joven salvó a su madre al crear un torniquete con un cordón de zapato

Las series de doctores, en especial Grey's Anatomy, han hecho que miles de seguidores alrededor del mundo crean que pueden enfrentarse a procedimientos médicos y salir exitosos en sus intentos.

Si bien esta suposición es algo sumamente equivocado, en el caso de un joven estadounidense la ficción superó a la realidad cuando salvó la vida de su madre gracias a un torniquete creado con un cordón de zapato.

Todo comenzó durante una mañana rutinaria para Kristen Larrobino y su hijo Cyrus, de 16 años, la cual según detalla CNN se convirtió de la nada en un evento casi catastrófico.

Kristen había salido a las afueras de su casa ubicada en el Glenburn, Maine, cuando al confundir un poco de hielo con una poza de agua resbaló. La caída provocó que la taza de café que llevaba en la mano se rompiera y le cortara la muñeca.

"Cuando miré mi mano, inmediatamente le dije (a Cyrus) que llamara al 911... No hubo un momento en el que pensé que podríamos conducir hasta el hospital. Sabía que necesitábamos una ambulancia", recuerda Kristen.

Torniquete improvisado

Fue así como el joven rápidamente contactó al 911 y comenzó a revisar la herida de su madre mientras esta sujetaba una polera sobre esta para hacer presión y evitar perder sangre.

El despachador de ambulancias le señaló al joven que debía buscar cosas en la casa para formar un torniquete improvisado. En un primer momento utilizó una cuerda de su cajón de basura, pero este se rompió. Preocupado Cyrus siguió buscando elementos con el cual poder ayudar a su mamá.

"Estaba de rodillas buscando algo para usar y arranqué los cordones de mis zapatos nuevos... No me tomó un segundo desatarlos ni nada", contó el joven que además utilizó un trozo de madera para fabricar el torniquete.

Fue así como el joven hizo un nudo con los cordones en el brazo de su madre, puso la tabla en medio del nudo y comenzó a torcer. "Fue una de las cosas más dolorosas que he sentido en mi vida, y eso que me he roto huesos y tuve hijos", explicó Kristen.

CNN

Al poco tiempo después llegó la ambulancia para hacerse cargo de la situación y trasladar a la Kristen al hospital Eastern Maine Medical Center. Allí la mujer fue sometida a dos cirugías que duraron alrededor de siete horas, ya que su muñeca y brazo tuvieron profundos cortes.

"El cirujano dijo que estuve a 6,3 milímetros de cortar toda mi muñeca", señaló Kristen, quien además agradeció a los servicios de emergencia y en especial a su hijo Cyrus por con ella y ayudarla rápidamente en medio de una situación que muchos calificaron como sacada de un episodio de la popular Grey's Anatomy.

