Arrestan a un actor por muertes de una modelo y su amiga abandonadas en hospital: "Le revisó el pulso y se asustó"

Brandt Osborn, un actor de 42 años, fue arrestado en el set de la serie “NCIS: Los Ángeles”, por su presunta vinculación misteriosa muerte de una modelo de Instagram, de 24 años, y su amiga. Otros dos sospechosos también fueron detenidos.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que el hombre, oriundo de Staten Island, fue uno de los tres sospechosos arrestados la tarde del miércoles 15 de diciembre de 2021, por las muertes en noviembre de Christy Giles e Hilda Marcela Cabrales-Arzola, según detalló el New York Post.

Los otros sospechosos detenidos fueron identificados como David Pearce, de 37 años, y el director de fotografía Michael Ansbach, de 47. Pearce enfrenta un cargo de homicidio involuntario, mientras que Ansbach y Osborn fueron acusados de ser cómplices en un homicidio involuntario, según el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

Brandt Osborn, 42, (left) David Pearce, 37, (right) and Mike Ansbach were booked on suspicion of felony offenses Wednesday pic.twitter.com/5E5o2ImKAk

“Se cree que ambas mujeres recibieron drogas y sufrieron una sobredosis”, dijo el Departamento de Policía de Los Ángeles al anunciar los arrestos. “Según la investigación, a la policía le preocupa que pueda haber otras víctimas en nuestra comunidad que podrían haber sido drogadas por uno o más de estos hombres”.

Around 12 hours later, their bodies were dumped outside two different hospitals

Giles's husband Jan Cilliers has claimed that three people have been arrested pic.twitter.com/cFKsoz41D7