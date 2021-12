Un sobrino de Joaquín El Chapo Guzmán, identificado como Aureliano Guzmán Araujo, disparó un arma de fuego en el interior de un bar en Culiacán, México. Los policías que estaban en el sitio lo dejaron escapar porque, según ellos, él los superó en cantidad de personas.

Un video que se hizo viral a través de la red social Twitter, el miércoles 15 de diciembre de 2021, capta el instante en que Guzmán Araujo acciona la pistola y recarga la munición en el interior del bar Casanova.

Varios de los clientes que se encontraban en medio del tiroteo intentaron esconderse, mientras un colaborador del sobrino de “El Chapo” también disparaba y apuntaba a la cabeza de un hombre vestido de negro.

Según los reportes de medios locales, una persona resultó herida durante el tiroteo, pero no se conocen mayores detalles sobre su estado de salud actual, detalló el portal de la revista mexicana Proceso.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristobal Castañeda Camarillo, confirmó en rueda de prensa que interceptaron a Guzmán Araujo. No obstante, tuvieron que dejarlo ir porque “los superaban en número”.

Por otro lado, también condenó el hecho de que dos policías municipales que iban a bordo de una camioneta y dos motocicletas no intervinieron en la situación. Señaló que los sujetos armados se trasladaban en cinco automóviles, mientras que los oficiales del estado iban en cuatro motocicletas, motivo por el que pidieron refuerzos activando sus “botones de pánico”.

Luego de que los refuerzos finalmente llegaron al sitio, los agentes intentaron perseguir a los hombres, pero no consiguieron atraparlos. Aureliano Guzmán Araujo también es conocido con el alias el “El Guanito”. Su lugar en el clan de narcotraficantes proviene de su padre, Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán.

