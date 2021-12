Pfizer: Píldora anti Covid reduce hospitalizaciones y muertes en casi un 90% entre pacientes en riesgo

La gigante farmacéutica estadounidense Pfizer confirmó el martes que su píldora contra el Covid-19 redujo las hospitalizaciones y muertes entre las personas en riesgo en casi un 90% cuando se toma en los primeros días después de que aparecen los síntomas, según se constató en ensayos clínicos.

Estos resultados se basan en todos los participantes en las pruebas -más de 2.200 personas- y confirman lo que se anunció a principios de noviembre a partir de conclusiones preliminares.

Pfizer también anunció que su tratamiento debería seguir siendo eficaz contra la variante Ómicron.

A new primary endpoint of self-reported, sustained alleviation of all symptoms was not met in interim analyses. However, there was a notable decrease in viral load suggesting robust activity against SARS-CoV-2 & the strongest viral load reduction to date in an oral COVID-19 agent