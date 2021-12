Gemelas "más idénticas del mundo" que comparten novio quieren quedar embarazadas al mismo tiempo

Anna y Lucy DeCinque, conocidas como las “gemelas más idénticas del mundo”, se hicieron tendencia en las redes tras anunciar su meta de quedar embarazadas de forma simultánea del prometido que ambas comparten.

Las hermanas de 35 años de Perth, Australia, siempre hacen todo lo posible para mantenerse perfectamente idénticas. El plan de las gemelas DeCinque es que eventualmente también puedan dar a luz al mismo tiempo, reseñó el portal británico Metro.

Ambas mujeres suelen llamarse “almas gemelas”, pues las dos incluso están saliendo con Ben Byrne, el hombre con el que las dos se comprometieron tras un noviazgo de 10 años, reseñó el New York Post.

El trío se conoció a través de Facebook gracias a un amigo en común. Las hermanas aseguran que se casarían con él si fuese posible, pero desafortunadamente para ellas no existe una ley que lo permita.

Su intento por quedar embarazadas quedará documentado

“La primera noche que lo conocimos, ambas lo besamos”, dijo Anna. “Fue genial desde el principio. Nos llevamos bien de inmediato. Es mucho más fácil para nosotras compartir novio. No me importa que se acerque a besar a Lucy, porque luego me besará a mí. Nos trata por igual. Sabe que todo lo que le hace a una gemela, se lo hace a la otra”.

Las gemelas DeCinque comparten su objetivo de llevar vidas interconectadas a través del reality show “Extreme Sisters”, que es transmitido por la cadena estadounidense TLC.

El programa, que sigue la vida y el contexto social de las gemelas y otros cuatro grupos de hermanos, se lanzó en los Estados Unidos en diciembre de 2021 y enseñó a la audiencia cómo es la búsqueda que las gemelas emprendieron con el objetivo de quedar embarazadas al mismo tiempo.

En un breve clip del episodio compartido por la cadena de televisión en su canal de YouTube, se puede observar cómo son los esfuerzos de las gemelas por conseguir su sueño junto a su prometido. Ambas hermanas están con las piernas contra la pared para asegurarse de que puedan concebir con éxito.