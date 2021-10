El video de una madre que le enseña a robar a su hija de seis años en un minimercado

Los propietarios de un minimercado ubicado en el barrio Cerrito Sur, en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, denunciaron a una mujer que suele robar los productos de los anaqueles del negocio junto a su hija de seis años.

Uno de los múltiples hechos delictivos fue captado por las cámaras de vigilancia del establecimiento comercial. En las imágenes se aprecia el instante en el que la mujer le da la orden a la niña de hurtar el producto que necesita, detalló el portal Crónica.

“Esta mujer viene 3 o 4 veces al día con su hija, porque vive a 30 metros del local. Y ayer justo la vio la chica de la verdulería: primero manotea un chocolate y luego una caja de 12 hamburguesas, se las lleva en la mano y sale corriendo”, relató el propietario del minimercado, identificado como Fabrizio.

Confrontó a la mujer pero ella negó todo

Tras evaluar la evidencia que quedó captada por las cámaras, el dueño del local decidió confrontar a la mujer. Sin embargo, esta no asumió su responsabilidad en los delitos y rechazó todas las acusaciones.

“Me dio mil excusas y me terminó dando 400 pesos. La verdad que es triste como la tiene entrenada para robar. Eso le está enseñando a una nena que debe tener unos 6 años. Y no es por necesidad, porque vemos que no tienen grandes necesidades”, dijo el hombre.

El comerciante también dijo a los medios de comunicación locales cómo este tipo de situaciones repercute negativamente en la estabilidad económica de su negocio, ubicado en la intersección de Fortunato de la Plaza y José Hernández.

“Este tipo de robos hormiga nos está fundiendo, no solo por la chiquita, sino que es general. El otro día se nos llevaron 2 whiskies Jack Daniels que valen 6.500 pesos cada uno. Nosotros tenemos este negocio familiar y le metemos un montón de horas para tener una diferencia, que esta gente se la lleva en unos segundos.”, dijo molesto Fabrizio ante el número de hurtos en su negocio.

