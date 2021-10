Su padre murió de coronavirus y para su cumpleaños pidió como "deseo" ser vacunado

Gavin Roberts, para su cumpleaños número 12, tuvo un especial pedido. En vez de pedir un regalo como cualquier otro niño, pidió ser vacunado luego de que el coronavirus matara a su padre.

Este pasado domingo, arribaron hasta la farmacia que se encontraba a millas de Glen Ridge, que es el lugar donde Gavin y su familia residen.

A eso de las 10 de la mañana es que llegó para ser vacunado, después que el niño insistiera en ser vacunado en su cumpleaños y no el lunes, en un lugar más cercano, siendo la farmacia el único lugar abierto aquel día.

Luego de ser vacunado y llevado a una cena para seguir en la celebración de su cumpleaños número 12, el pequeño aseguró sentirse "aliviado" al recibir su vacuna.

Un ejemplo para todos

Llevando el collar que su padre llevaba el día que fue hospitalizado, Gavin fue vacunado contra el coronavirus. Su madre, en tanto, espera que su hijo se convierta en un ejemplo para los demás niños y adolescentes.

"Si un niño puede ver con claridad la necesidad e importancia de esto y que la salud es más importante que algo material, no entiendo entonces por qué la gente no lo hace", dijo Alice Roberts a The Washington Post.

Cabe destacar que, a lo largo de la pandemia, más de un millón 500 mil niños han tenido que enfrentarse a la muerte de uno o de los dos padres a consecuencia del coronavirus.

Muerte de su padre

Fue en abril del 2021 que el pequeño sufrió la pérdida de su padre. Alice y sus tres hijos fueron alarmados por un fuerte golpe. Cuando bajaron, se encontraron con lo peor.

En el suelo estaba Charles "Rob" Roberts, de 45 años, quien había colapsado luego de haber presentado síntomas del coronavirus, señaló su esposa a The Post.

Asimismo, contó que pese a haberse hecho el test unos días antes, los resultados todavía no estaban. Charles murió antes de poder tener el examen en conocimiento.

Tras ser hospitalizado, murió semanas después luego de que la familia decidiera desconectarlo luego de que su cerebro no recibiera más oxígeno.