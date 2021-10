Fiscal y caso Madeleine McCann: "Estamos seguros que tenemos al hombre que la secuestró y la mató"

¿Qué pasó?

El fiscal alemán, Hans Christian Wolters, aseveró que está muy cerca de esclarecer definitivamente el caso Madeleine McCann, la niña desaparecida en 2007 en Portugal cuando tenía solo tres años.

La autoridad expuso, en declaraciones que reproduce The Mirror, que Christian Brueckner, principal sospechoso de dar muerte a la pequeña, es el responsable directo del crimen.

¿Qué dijo?

"Estamos seguros de que tenemos al hombre que la secuestró y la mató", señaló Wolters.

Además, sostuvo que "ahora es posible que podamos presentar cargos. Tenemos esa evidencia. Sin embargo, no se trata solo de acusarlo, queremos acusarlo con el mejor cuerpo de evidencia posible".

No se quedó ahí y añadió que "cuando todavía tenemos preguntas, sería una tontería cargar en lugar de esperar las respuestas que podrían fortalecer nuestra posición... Por eso dijimos que investigaremos siempre que haya pistas o información que podamos buscar. No digo que lo que tenemos ahora sea insuficiente, pero está en prisión, así que no tenemos esta presión sobre nosotros. Tenemos el tiempo en nuestras manos".

El Fiscal Wolters dijo que no sabe cómo murió y que no tienen ADN o evidencia fotográfica que vincule al delincuente sexual con el presunto asesinato. Sin embargo, dirigiéndose a los padres de Madeleine, Kate y Gerry, sostuvo: "Estamos seguros de que tenemos al hombre que se llevó y mató a su hija".

Para finalizar, expuso que "todo lo que puedo hacer es pedirles paciencia. Personalmente, creo que se llegará a una conclusión el año que viene".

