Niño organiza campaña para pagarle las prótesis a su mejor amigo: "Se quieren mucho y están todo el día juntos"

Un gran gesto fue el que tuvo Catriel, un niño de 12 años, que hace poco tiempo se enteró de la cruda realidad que vive su mejor amigo, Agustín, quien viaja constantemente desde Entre Ríos a Buenos Aires, Argentina, para tratar una patología que tiene en sus piernas y que le impide caminar con normalidad.

Por este motivo, un día el pequeño le comunicó a su padre la idea de comenzar una campaña para poder pagar las prótesis de Agustín. Así fue como organizó una venta de pollos, informa TN.

Aracelis Gaitán, la madre del menor diagnosticado, explicó que en el Hospital Garrahan se pudo comprobar que el problema era efectivamente traumatológico.

¿Qué dijo la madre de Agustín?

Respecto a este asunto, la mujer comentó que "es una patología leve. Empezó con la dificultad para caminar y luego siguió con dolores más importantes. Se convirtió en un problema más grande".

"Se descartó lo neurológico y otras cuestiones de la médula. El tema es que somos del Interior e ir allá se nos complica, es un gasto importante", afirmó.

La campaña para ayudar al niño

Sergio Luque, padre de Catriel, se refirió a la campaña que lidera su hijo y manifestó que "la verdad que resultó algo increíble, no pensé que iba a llegar a ser algo tan grande. Vivimos en un pueblo chico, con mucha necesidad de laburo, y nuestro vecinito muy querido necesita unas prótesis para caminar mejor".

"A Catriel se le ocurrió organizar una venta de pollos para recaudar fondos y ayudarlo", recalcó el hombre.

"Ese día estábamos comiendo. Por aquel entonces, Agustín viajaba cada 15 días. En aquella oportunidad se quedaron cuatro o cinco días en Buenos Aires por un tema de estudios. Y cuando me dijo eso, hablé con sus papás para no pasarlos, para que me permitieran empezar esta movida", agregó.

"Los chicos son muy amigos"

Respecto a Agustín, Sergio explicó que "camina en punta de pies, cada vez peor. Con la pandemia, sus papás buscaron que el gobierno nacional les diera las prótesis, pero con el coronavirus no se podía ir a ningún lado y no la consiguieron".

Cabe señalar que el pequeño necesita unos inmovilizadores de rodillas y que además se tiene en cuenta una cirugía para poder corregir esta patología.

"Catriel se enteró de que las prótesis cuestan entre $80 y $90 mil (alrededor de 650 mil pesos chilenos). A partir de ahí solo quiso ayudar y se le ocurrió una idea que es muy común acá. Por eso el próximo sábado vamos a vender pollos en el club Martín García", afirmó Luque.

El hombre no se detuvo allí y reveló que Agustín "es un chico que ama hacer deportes y queremos que pueda volver a practicarlos".

Por último, la madre de Agustín expresó que "los chicos son muy amigos, se quieren mucho y están todo el día juntos. Si se diera esto podríamos seguir adelante y que todo marche bien".