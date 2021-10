Denuncian amenazas contra madre de novia cubana de Diego Maradona: "Recibe mensajes horribles"

En los últimos días, Mavys Álvarez, la novia cubana de Diego Maradona, reveló en una entrevista el periodo en el que estuvo junto al astro argentino mientras trataba su adicción a las drogas en Cuba.

La mujer comentó que conoció al exfutbolista cuando solo tenía 16 años y que presenció la vida de excesos que tuvo durante su estancia en la Isla.

En una primera instancia, Mavys señaló que fue en septiembre del 2000 cuando le presentaron al ex Campeón del Mundo, que en ese momento -según su círculo cercano- estaba pasando por una depresión y que necesitaba alguien para conversar.

La impactante denuncia de Mavys

En su relato realizó una impactante denuncia, la cual generó cierta controversia: "Es difícil hablar de esto en cámara, de verdad. Diego me llevó a la droga, yo tenía 16 años aún, no había cumplido 17", aseguró.

Pero no todo acabó allí, ya que además sostuvo que "en varias ocasiones trató, estábamos en la habitación y él insistía. En principio no, en principio me decía que si lo tocaba, me mataba y todo eso, pero después de un tiempo como que se sintió solo, no le gustaba hacerlo solo, entonces insistió mucho, mucho, mucho, todos los días".

América Noticias

"Hasta que llegó un punto en que sí, que lo probé con tal de que me dejara tranquila. Yo no le daba lógica a eso, era cocaína", manifestó.

Agregó que "fue muy difícil poder controlar mi adicción, me dio muchas alucinaciones, llegó un punto en el que aluciné, también estuve unas horas en el hospital porque me deshidraté, y no podía ni levantarme de la cama para ir al baño".

América Noticias

Denuncian amenazas contra su madre

Las declaraciones de la mujer provocaron diversas reacciones tanto en Cuba como en Argentina. A raíz de esto que el periodista Mario Pentón comunicó que "la madre de Mavys está en Cuba y uno de los temores más grandes que tiene ahora mismo es que le haga algo la seguridad del estado y las fuerzas represivas por hacer estas denuncias", informa La Ciudad.

En este sentido, aclaró que "la madre de Mavys estuvo contando en el canal que le han estado escribiendo cosas horribles a través de mensajes de texto y que ella apagó el teléfono durante un tiempo".

