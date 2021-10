Nueva confesión de la novia cubana de Maradona: "Me llamó la madrugada en la que me enteré que estaba embarazada"

Mavys Álvarez, novia cubana de Diego Maradona, ha hecho noticia en los últimos días luego de participar en una entrevista donde entregó detalles acerca de los momentos que vivió hace algunos años con el exfutbolista argentino en La Habana, cuando él se encontraba tratando su adicción a las drogas.

La mujer conoció al ex Campeón del Mundo por septiembre del año 2000 y nunca se había referido de manera pública a la relación que tuvieron por ese entonces y que marcó de alguna u otra forma su vida para siempre.

De acuerdo a lo anterior, Mavys comentó que un sujeto cercano a Maradona le había dicho que el jugador estaba pasando por una profunda depresión y que necesitaba alguien para conversar: "Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano. Después supe que era el salvavidas del hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona".

"Diego me llevó a la droga"

Al día de hoy, la mujer tiene 37 años y afirmó que le costó bastante superar el mundo de excesos a la que se vio ligada tras conocer a Maradona en Cuba, consigna TN.

"Es difícil hablar de esto en cámara, de verdad. Diego me llevó a la droga, yo tenía 16 años aún, no había cumplido 17", sostuvo Mavys.

Respecto al consumo de sustancias ilícitas, Mavys manifestó que "en varias ocasiones trató, estábamos en la habitación y él insistía. En principio no, en principio me decía que si lo tocaba, me mataba y todo eso, pero después de un tiempo como que se sintió solo, no le gustaba hacerlo solo, entonces insistió mucho, mucho, mucho, todos los días".

"Hasta que llegó un punto en que sí, que lo probé con tal de que me dejara tranquila. Yo no le daba lógica a eso, era cocaína", expresó.

De acuerdo a lo anterior, expuso que "fue muy difícil poder controlar mi adicción, me dio muchas alucinaciones, llegó un punto en el que aluciné, también estuve unas horas en el hospital porque me deshidraté, y no podía ni levantarme de la cama para ir al baño".

América Noticias

"Me llamó un día a las tres de la mañana, yo estaba embarazada"

Mavys además contó que Maradona quería que ella fuera a su despedida del fútbol en Argentina: "La única manera de poder viajar ahí era o con el permiso de los padres siendo ya por lo menos, no sé, 18 años, o mediante Fidel Castro y él me llevó".

"Fuimos con dos objetivos: uno era que le vendiera una casa en La Habana o en Varadero, Cuba, y la otra era que me permitiera viajar para estar presente en su partido homenaje", explicó.

América Noticias

Por último, la mujer dio a conocer un íntimo momento que protagonizó con el exfutbolista, lo que dejó en evidencia la relación que tenían: "Me llamó un día a las tres de la mañana, yo estaba embarazada, recién me había enterado de que estaba embarazada".

