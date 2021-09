Encuentran cadáveres de un niño, una mujer y un hombre desmembrados y quemados en un contenedor de basura

Los cuerpos de un hombre junto al de un niño y una mujer fueron encontrados desmembrados y prendidos en fuego dentro de un contenedor de basura en la ciudad de Fort Worth, en Texas, Estados Unidos.

Equipos de bomberos respondieron a los informes de un incendio dentro de un contenedor de basura, la tarde del miércoles 22 de septiembre de 2021, en la cuadra 3100 de la calle Bonnie Drive, según señaló el Departamento de Policía de la ciudad a través de un comunicado en Twitter.

Cuando se extinguió el fuego, encontraron en el interior los cuerpos de un niño, una joven adolescente o mujer adulta y un hombre adulto, quien fue identificado como David Lueras, de 42 años de edad, reseñó People en Español.

Las autoridades dijeron que el hombre “es conocido por frecuentar el área de Dallas y tiene algunos vínculos con el área de Hurst, Euless y Bedford”. Sin embargo, la identidad de las otras dos personas no pudieron ser confirmadas, detalló el portal de The Independent.

#NEW



Public Assistance Requested to help locate muderer(s) of three victims found in a dumpster: an unidentified child, a young teenage or adult female, and an adult male.



One victim identified as 42-year-old David Lueras.



Please call 817-392-4339 or 817-392-4338. pic.twitter.com/3qJPo2nDV6