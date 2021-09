"Tenía 16 años cuando me llevó a la droga": novia cubana de Diego Maradona rompe el silencio con impactante denuncia

La vida de Mavys Álvarez cambió para siempre luego de conocer a Diego Maradona en Cuba, país donde residió el exfutbolista hace al menos 20 años para tratar su adicción a las drogas, que le generaron serios problemas en su vida personal.

La mujer tenía 16 años cuando conoció al astro argentino, con quien compartió diversos momentos, algunos de los cuales se arrepiente totalmente y que estuvieron ligados a los excesos, consigna TN.

¿Cómo comenzó todo?

El vínculo comenzó el 1 de septiembre, cuando la joven escapó de su madre para pasear por la zona de Matanzas, que se encuentra al Este de La Habana. En ese momento fue que un hombre se acercó a ella para hacerle una propuesta que le traería consecuencias para su vida: acompañar al "Pelusa" en sus días en la Isla.

Este individuo que la interceptó le habría comentado que Maradona estaba pasando por una profunda depresión y que por esta razón necesitaba compañía y alguien para conversar.

"Al principio pensé que quien me proponía eso estaba loco. Era un cubano. Después supe que era el salvavidas del hotel. En el carro, a unos pasos, nos miraba Carlos Ferro Viera, amigo de Maradona", comentó en el programa América Noticias.

De acuerdo a lo anterior, aclaró que "estuvieron más de una hora convenciéndome de que era importante ayudar a Diego, que era una figura mundial, amigo de Cuba y que estaba deprimido. Y finalmente acepté".

"Tenía 16 años cuando Diego me llevó a la droga"

De ahí en más, la adolescente vivió una infinidad de momentos con el ex Campeón del Mundo. En este contexto, Mavys realizó una impactante denuncia.

"Es difícil hablar de esto en cámara, de verdad. Diego me llevó a la droga, yo tenía 16 años aún, no había cumplido 17", reveló la mujer.

Respecto al consumo de sustancias ilícitas, Mavys manifestó que "en varias ocasiones trató, estábamos en la habitación y él insistía. En principio no, en principio me decía que si lo tocaba, me mataba y todo eso, pero después de un tiempo como que se sintió solo, no le gustaba hacerlo solo, entonces insistió mucho, mucho, mucho, todos los días".

"Hasta que llegó un punto en que sí, que lo probé con tal de que me dejara tranquila. Yo no le daba lógica a eso, era cocaína", indicó.

"Fue muy difícil controlar mi adicción"

En paralelo, la mujer dejó en claro que "no sabría decir quién le llevaba la cocaína, sí sé que en La Habana había un muchacho llamado Roberto que se la conseguía, pero no sé cómo la entraba o algo, no sé".

"Fue muy difícil poder controlar mi adicción, me dio muchas alucinaciones, llegó un punto en el que aluciné, también estuve unas horas en el hospital porque me deshidraté, y no podía ni levantarme de la cama para ir al baño", aseguró.

En medio de esta alarmante situación, Mavys expresó que "no podía escaparme de ahí, ya era adicta, no podía parar".

La operación

Por otra parte, dio a conocer otro episodio que le marcó la vida y que inició luego de unas conversaciones con Maradona.

"Diego también me empezó a decir que si quería operarme los senos, que me vería mucho mejor con los senos más grandes, quería que me operaran en Cuba, en la casa 2 de La Pradera donde estábamos", dijo.

Asimismo, la mujer recalcó que "yo le dije que no porque tenía miedo de que saliera mal o hubiera una infección o algo y entonces él decidió hacérmelo en Argentina".

"En Argentina me hicieron los análisis en el hotel donde estaba y si, me opero, fue muy difícil la operación porque la herida se me abrió debido a las locuras de Diego, yo iba por 20 días y estuve dos meses y medio aproximadamente", sentenció.

