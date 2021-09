La misteriosa desaparición de joven de 19 años: Encuentran rastros de sangre en una almohada

Las autoridades policiales de Orlando, en Florida, Estados Unidos, se encuentran tras la búsqueda de la adolescente Miya Marcano, de 19 años, quien desapareció de su apartamento misteriosamente.

Marcano desapareció la tarde del viernes 24 de septiembre de 2021, de su casa en el complejo de apartamentos Arden Villas, donde trabaja y vive. Las autoridades encontraron rastros de sangre en una almohada sobre su cama, reseñó People en Español.

Según la oficina del sheriff del condado de Orange, se suponía que la joven debía tomar un avión a Fort Lauderdale el día de su desaparición, pero eso nunca sucedió, pues no existen registros que corroboren que tomó el vuelo.

PLEASE SHARE: This is the #missingperson bulletin for 19-year-old Miya Marcano, last seen on 9/24 at the Arden Villas apartments (3303 Arden Villas Boulevard, Orlando).



We urge anyone with info to call the OCSO non-emergency line at 407-836-4357. If you see Miya, call 911. pic.twitter.com/ChLysuBfVD — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) September 25, 2021

Durante el desarrollo del caso, los investigadores descubrieron que alguien bloqueó la puerta del dormitorio de Marcano, la ventana estaba abierta y la habitación estaba desacomodada.

Principal sospechoso se suicidó

Las autoridades determinaron que la persona que irrumpió en el apartamento de la adolescente se trataba de Armando Manuel Caballero, de 27 años, otro empleado del edificio que usó una llave maestra para ingresar al apartamento de Marcano minutos antes de que fuera vista por última vez, consignó el Orlando Sentinel.

MIYA MARCANO UPDATE: Armando Manuel Caballero, 27, person of interest in Miya Marcano's disappearance was found dead today. It appears he killed himself. Miya is still missing. Anyone with info on Caballero or Miya should call OCSO at 407-836-4357 or @CrimelineFL at 800-423-8477. pic.twitter.com/WBukzi8QAJ — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) September 27, 2021

Cuando aún no era considerado una persona de interés, la policía interrogó al hombre y este le dijo a los agentes que vio a Marcano dos horas antes de que ella desapareciera, mientras los dos estaban trabajando. “No parecía que fuera un sospechoso en ese momento”, relató el sheriff del condado, John Mina.

VIDEO FROM 3 P.M. UPDATE: Sheriff John Mina provides an update in the disappearance of 19-year-old Miya Marcano. (Video was previously streamed live.) pic.twitter.com/3OJHioILpu — Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) September 27, 2021

Luego de que se comprobó que entró inapropiadamente al apartamento de la adolescente, la policía emitió una orden de arresto contra Caballero. Sin embargo, la mañana del lunes 27 de septiembre, las autoridades respondieron al informe de un suicidio en las residencias Camden Club Apartments, donde Caballero fue hallado muerto.

NEW: This footage was shot on Saturday morning and was just given to @WESH. It shows a man matching the description of Armando Caballero - person of interest in #MiyaMarcano case. The video shows the man park and walk into a nearby building and is carrying gloves and a blanket. pic.twitter.com/z367Tjyuhy — Senait Gebregiorgis (@SenaitTV) September 28, 2021

El padre de Miya, el DJ local Marlon Marcano, pidió la colaboración de las personas a través de las redes sociales para poder encontrar a su hija. “Mimi, me duele el corazón. No he dormido ni comido en días. ¿Dónde estás bebé? Toda tu familia está aquí buscándote”, exclamó el padre desde su perfil de Instagram.

