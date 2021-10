Una impactante escena quedó registrada en un video, en donde se ve a una mujer de 55 años siendo atacada por un leopardo, antes de zafar del felino a bastonazos.

El hecho ocurrió la noche de este miércoles en la ciudad en Bombay, en India, en un barrio en donde ya se habían producido tres ataques similares los días anteriores.

De acuerdo al medio RT, la mujer fue hospitalizada por heridas leves, entre las que se cuentan rasguños en la cara, pecho y espalda.

El tamaño de las lesiones, así como también las imágenes difundidas, hacen suponer que se trató de un leopardo que todavía no había alcanzado la madurez.

El ataque quedó grabado por una cámara de videovigilancia, que rápidamente se viralizó. En el registro, se ve a la mujer sentarse en el borde de una tarima, sin saber que, al mismo tiempo, a lo lejos un felino la observaba discretamente.

Segundos después, el animal se le acercó y la atacó por la espalda. Ella reaccionó levantándose, pero el felino logró botarla, momento en el que la mujer cogió su bastón y lo golpeó, hasta terminar espantándolo.

Según RT, posterior al hecho, las autoridades locales instalaron en el vecindario 10 cámaras trampas y esperan poder determinar si se trata de un ejemplar semiadulto o si hay más felinos detrás de estos sucesos.

#ViralVideo || #Leopard Attacks Woman in #Mumbai: Defends Herself from the Predator pic.twitter.com/lypD01EzCJ